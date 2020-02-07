Фото: 24.kg

Как сообщили в МЧС, сообщение о возгорании на рынке поступило утром в шесть часов. Горел продуктовый ряд на пересечении улиц Киевской и Бейшеналиева. Пожарные локализовали пожар к семи часам, а к девяти полностью потушили.

«На месте работали пять пожарных расчетов, 100 милиционеров и одна бригада скорой помощи. В результате ЧП никто не пострадал», — сообщили в МЧС.

В интервью информагенстству «24.kg» владелеца одного из сгоревших ларьков Рая Ибрагимова предположила, что причиной возгорания могло стать замыкание электричества.

«Обычно я здесь работаю до 23.00, все убираю, потом ухожу. Свет иногда отключается. Бывает, что проводка замыкает. Конечно, жалко, что так произошло. Свои убытки я еще не считала», — отметила Рая Ибрагимова.

Пожары на Ошском рынке

Ошский рынок часто критикуют за хаотичное расположение продовольственных ларьков и несоблюдение пожарной безопасности. Только в 2018 году на разных локациях рынка произошло четыре пожара.

Первый пожар произошел 1 января, в котором сгорели 108 торговых мест рынка «Сейтек» и 8 контейнеров на рынке «Берекет».Тогда министр чрезвычайных ситуаций Кубатбек Боронов назвал причиной пожара короткое замыкание.

От второго пожара на Ошском рынке в марте снова пострадал рынок «Сейтек» — площадь возгорания составила около 700 кв. метров торговой площади.​

Третий пожар на рынке случился в апреле 2018 года — огонь охватил более двух тысяч кв. метров базара «Берекет». Тогда замглавы МЧС Калыс Акматов заявил, что пожар на рынке «Берекет» мог быть подстроен.

Четвертый пожар произошел в начале декабря и он охватил около 500 кв. метров. Тогда в ГУВД Бишкека заявили, что причины предыдущих трех пожаров устанавливаются.