Духовное управление мусульман Кыргызстана сообщило «Клоопу», что официально изданной фатвы на запрет бозо нет. Но есть устный запрет на алкогольные напитки, которым, по мнению ДУМК, является и бозо.

Бозо считается слабоалкогольным напитком. Его готовят методом брожения из пшеницы. При длительном брожении он может иметь в себе 4-6% спирта. Аналогичный процент спирта имеет и кумыс, который тоже готовится методом брожения из кобыльего молока.

Мы решили уточнить у ДУМК, можно ли употреблять кумыс — и нам ответили, что его употребление разрешается. По мнению духовного управления, кумыс не является опьяняющим напитком и в отличие от бозо пить его можно.

«Всем известно, что бозо – грех. При этом кумыс не является грехом», – сказали в ДУМК.

Что пьянит больше

«Клооп» решил уточнить в Центре наркологии, можно ли опьянеть от бозо или кумыса, и помешает ли это, например, вождению автомобиля.

По словам замдира Центра наркологии Татьяны Борисовой, бозо не относится даже к слабоалкогольным напиткам из-за незначительного содержания алкоголя, а для достижения хотя бы слабой степени опьянения нужно будет «выпить целое ведро» этого напитка.

А вот кумыс, по ее мнению, имеет в себе «больше градуса» — а по степени опьянения кружка этого напитка «равна кружке пива».

Борисова утверждает, что кумыс воздействует на состояние человека и после его употребления нельзя управлять автомобилем. Подтвердить опасность вождения в опьянении кумысом или бозо в ГУОБДД не удалось.

Автор: Бакыт Мусаев

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