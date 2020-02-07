Обновлено в 15:30

В УВД Иссык-Кульской области подтвердили, что женщина, которую муж облил бензином и поджег, отозвала заявление на него.

По данным ведомства, встречное заявление от потерпевшей поступило еще в конце января – в нем она написала, что они помирились, она его простила и больше не имеет претензий.

«Но то, что он сделал, является тяжким преступлением, поэтому в любом случае дело не закроют. Сейчас следствие еще продолжается, он под арестом, дело будет передано в суд», – сообщили в УВД.

Адвокатка потерпевшей Эсения Рамазанова подтвердила изданию Kaktus.media, что ее подзащитная ранее отзывала заявление на мужа из-за угроз, поступающих ей по телефону от неизвестных.

«Женщине поступали угрозы по телефону с неизвестных номеров. Говорили, чтобы она по-хорошему написала встречное заявление», – рассказала она.

По словам юристки, следователь не принял встречное заявление потерпевшей из-за изменений в законодательстве – «на сегодняшний день женщина остается при своих первичных показаниях».

Рамазанова также рассказала о том, что муж потерпевшей ранее уже был судим за то, что угрожал жене ножом, но тогда она тоже написала встречное заявление.

33-летнюю жительницу Джети-Огузского района с ожогами доставили в Иссык-Кульскую областную больницу 4 января — сообщалось, что муж облил ее бензином и поджег.

В травматологическом отделении областной больницы сообщили о полученных ей ожогах рук и лица.

Преступление было совершено в Караколе, подозреваемый в поджоге женщины скрылся с места преступления. Милиция задержала его спустя два дня, по решению суда он был водворен в СИЗО, а преступление зарегистрировано в едином реестре по статье «Покушение на убийство».

Насилие над женщинами

За первую неделю января милиция подтвердила смерть двух женщин после избиения супругов. Одна из них умерла 4 января в Баткене, другая — 1 в Нарынской области. Обеих систематически избивали супруги, а в день смерти нанесли им травмы головы. Преступления зарегистрированы в едином реестре.

У каждой из женщин осталось по нескольку детей, которые, вероятно, будут расти с родственниками.

О подобных убийствах СМИ сообщают почти ежемесячно и это только те случаи, что были преданы огласке.

После этих смертей и поджога женщины в Караколе, а также изнасиловании девочки-подростка собственным отцом, премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев сообщил, что усилит работу по защите прав и интересов женщин и детей.

«Семейное насилие — это преступление против личности и трагедия всего общества.Общество не должно закрывать глаза на жестокость. Для насильников нет и не будет оправдания. Здоровые, счастливые женщины – это залог благополучия семьи, залог благополучия нации», — сказал он.

Что делать, если вас избивают в семье?

В Кыргызстане каждая четвертая женщина страдает от домашнего насилия.

Большинство женщин Кыргызстана — 83 процента — хоть раз пережили психологическое, физическое и сексуальное насилие в семье. Об этом говорит исследование Ассоциации кризисных центров.

Если вы страдаете от систематических избиений в семье или знаете о подобных случаях у близких или знакомых, по закону о домашнем насилии вы можете обратиться в милицию — и те обязаны зарегистрировать ваше обращение и выдать охранный ордер пострадавшему лицу.

Если милиция отказывается регистрировать домашнее насилие, она нарушает закон. Вы можете обратиться за помощью к юристам в кризисных центрах. Если вы боитесь за свою безопасность и сохранность своих детей, то в кризисных центрах вам могут помочь — оказать не только психологическую и юридическую помощь, но и предоставить убежище. По статистике, пострадавшие от насилия чаще всего обращаются именно в кризисные центры, а не милицию или больницы.

По закону о домашнем насилии вы можете продлевать охранный ордер — первый выдается на три дня, последующий на месяц, за нарушение ордера в отношении насильника примут санкции. А суд на основании ордера может выселить насильника из общего жилья или ограничить его родительские права.

Читать по теме: