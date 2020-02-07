Долгострой в Григорьевке

В селе Григорьевка Иссык-Кульской области четыре года не могут достроить школу. Еще в 2016 году на ее строительство выделили 68 миллионов 400 тысяч сомов.

Решение о строительстве нового здания приняли из-за того, что старую школу признали аварийной.

«Когда началось строительство школы, мой младший сын пошел в первый класс. Но строительство новой школы очень затянулось. Мне кажется, что выделенные деньги используются не по назначению», — говорит учительница Гулькайыр Сагынбаева. Она надеялась, что ее сын Адахан будет учиться в новом здании.

В тендере на строительство нового здания участвовали девять компаний, а победил в нем «Строймебмсервис». Компания была готова построить школу за гораздо меньшую сумму — за 48 млн 787 тысяч сомов. Если бы с финансированием строительства не затянули, в школе уже учились бы дети. Но даже если школу достроят, учится в ней будут только младшеклассники.

«Новая школа предназначена для начальных классов. А ученики с 5 по 11 классы будут учиться в здании, построенном в 1975 году», — сказал директор школы Таалайбек Курманалиев.

Цементный потолок

Как выглядят потолки в школе

Сейчас дети села Григорьевка учатся в две смены в старой аварийной школе. По словам бывшего директора школы Светланы Матановой, там протекает потолок — в дождь и капель сверху «течет вода». Из-за этого каждый год потолок отделывают цементом.

«Здания для обучения есть, даже два здания, в каждом по восемь классов. В одном из них учатся младшие классы, в другом — старшие. Но здание начальных классов очень старое, и оно находится в аварийном состоянии. Поэтому и началось строительство новой школы», — объяснила Матанова.

Местные власти надеются, что новая школа заработает уже осенью, но не уверены в финансировании.

«Мы не можем требовать от компании чтобы они завершили строительство в какие нибудь строки. Так как финансирование плохое», — сказал заместитель руководителя областного управления капитального строительства Жоомарт Кучуков. Для завершения строительства нужно «непрерывное финансирование». Руководство «Строймебсервиса» оказалось недоступным для комментариев и узнать позицию компании нам не удалось.

Власти постараются

Аварийная старая школа

Глава сельского управление села Григорьевка Калысбек Рашев сказал, что он не имеет информации о сроках завершения строительства здания новой школы.

«Я не имею точной информации. Школа строится, но не знаю о сумме выделенных из бюджета денег, нас об этом не информируют», — сказал глава сельской управы.

На строительство школы власти должны еще довыделить порядка 24 миллионов сомов. Больше половины школы уже возведено — на это выделили больше 26 миллионов сомов.

«Власти в этом году постараются выделить средства на социальные объекты, строительство которых завершено более чем 60 процентов», — говорит директор департамента гражданского жилья Адилет Абдыкапаров.

В Кыргызстане 193 аварийные школы, 42 из них — в Иссык-Кульской области. На ремонт и постройку новых зданий в стране необходимо более 13 млрд сомов.

Автор: Сагын Сабыров

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