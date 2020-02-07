101 килограм марихуаны в мешках. Фото: УВД Оша

По подозрению в незаконном обороте наркотиков в селе Уч-Терек Токтогульского района Джалал-Абадской области 6 февраля был задержан 42-летний мужчина. Об этом сообщила пресс-служба УВД города Ош.

После задержания подозреваемый показал дом, в котором хранил наркотики. Во время обыска был обнаружен 101 килограмм марихуаны.

«В Оше были задержаны двое граждан с наркотиками. Во время допроса они рассказали, что купили их в Токтогуле. По их информации мы и задержали подозреваемого», — сообщил пресс-секретарь УВД города Ош Абсатар Тавакалов. Милиция утверждает, что подозреваемый собирался продать наркотики на территории Токтогульского района.

Начато досудебное производство по статьям «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта» и «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов без цели сбыта».

Подозреваемый был доставлен в Ош и водворен в ИВС.

Ранее, в конце января, наркотики в особо крупном размере нашли в доме бишкекчанина. По информации бишкекского ГУВД, у мужчины обнаружили 400 килограммов каннабиса и галлюциногенных грибов.

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