Эпичная музыка начнется 00:58.

ГУВД Бишкека опубликовало видео изъятия наркотических растений в одном из частных домов Бишкека.

В доме у бишкекчанина сотрудники милиции обнаружили нарколабораторию по выращиванию и культивированию каннабиса и галлюциногенных грибов. Наркотические вещества были упакованы и опечатаны на месте.

Общий контрольный вес изъятых веществ и растений составил 438 килограмм. Все они направлены на экспертизу, по результатам которой будет дана юридическая оценка.

В ГУВД сообщили, что владелец нарколаборатории не задержан — пока он проходит свидетелем в деле.

«Он дома, наверное, у себя. Он же свидетель, я же вам говорю», — ответили в ГУВД журналисту «Клоопа». По информации ведомства, сейчас ведутся следственные мероприятия по досудебному производству.

По уголовному кодексу, за посев наркотических растений в подобном количестве могут дать штраф или срок — от двух до пяти лет за посев в крупном размере и от пяти до семи с половиной лет лишения свободы за посев в особо крупном размере.