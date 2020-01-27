Юрист семьи Матраимовых Канатбек Азиз сообщил, что его клиенты отозвали иск к информагентству «24.kg» в размере 15 млн сомов.

По его словам, это связано это с тем, что издание «признало факт отсутствия доказательств соответствия действительности оспариваемых сведений» и добровольно опубликовало опровержение.

«В связи с тем, что 24.kg признало отсутствие доказательств утверждению в заголовке «Контрабандные схемы ведут к клану Райыма Матраимова. Расследование журналистов», истцы считают возможным отозвать материальные претензии», – указано в заявлении о частичном отказе от исковых требований.

Заявление о частичном отказе от исковых требований

«24.kg» опубликовало опровержение на своем сайте 27 января. В тексте публикации заявлено, что у редакции информагентства «отсутствуют доказательства утверждению в заголовке, что бывший замглавы таможни Райымбек Матраимов и члены его семьи имели или имеют отношение к контрабанде».

«При публикации данного материала редакция основывалась на статьях в открытых источниках журналистского расследования «Азаттыка» и Kloop. Информационное агентство «24.kg» расследования не проводило, соответственно, не обладает материалами и данными, подтверждающими сведения, изложенные в публикации», – написано в опровержении.

«Примирение «24.kg» и семьи Матраимовых никак не скажется на нашей позиции: мы уверены, что все опубликованное в нашем материале было достоверным, и мы готовы и дальше доказывать это в суде. Очень жаль, что случай с «24.kg» задал опасный прецедент, когда СМИ Кыргызстана будут бояться перевыпускать чужие материалы», – прокомментировал ситуацию сооснователь «Клоопа» Бектур Искендер.

Следующее заседание суда по делу семьи Матраимовых против СМИ пройдет 29 января.

Иск против СМИ

Иск против «Клоопа», «Азаттыка» и 24.kg 10 декабря подал бывший замглавы таможни Раим Матраимов, его брат и депутат парламента Искендер, их жёны — Уулкан Тургунова и Минавар Жумаева — и семейный фонд Матраимовых.

Причиной иска стало расследование о коррупции на таможне, которое «Клооп» и «Азаттык» выпустили совместно с OCCRP. Раим Матраимов и его жена — одни из фигурантов этого расследования.

Матраимовы хотят добиться компенсации в 22,5 миллиона сомов от «Азаттыка», 12,5 миллиона сомов от «Клоопа» и 10 миллионов сомов от журналиста «Азаттыка» Али Токтакунова.

Кроме того, они требовали 15 миллионов сомов от издания 24.kg, хотя они не были причастны к расследованию, а лишь выпустили его пересказ под заголовком «Контрабандные схемы ведут к клану Райыма Матраимова. Расследование журналистов».



Матраимовы считают, что публикация расследования повредила «чести, достоинству и деловой репутации» Раимбека Матраимова, и просили суд запретить распространение некоторых фактов из расследования, а также требовали раскрыть имена его авторов. Суд отказал им.