Юристы семьи Матраимовых 11 декабря подали прошение в Свердловский райсуд с требованием запретить ряд цитат из расследования «Клоопа», «Азаттыка» и OCCRP о коррупции на таможне. Во всех этих цитатах упоминались фамилии членов клана Матраимовых или факты о них.

Прошение также касалось информагентства 24.kg, которое не имело отношение к журналистскому расследованию. В ходатайстве было несколько отрывков с упоминанием Матраимовых из новости сайта.

Уже утром 13 декабря Матраимовы написали «заявление об отзыве заявления». Несмотря на это, «Клооп» приводит 15 цитат, которые Матраимовы хотели запретить — и ссылки на статьи, в которых вы про это можете почитать подробнее.

Цитаты взяты из одного материала «Азаттыка», одной новости 24.kg и четырех расследований «Клоопа».

Это обыкновенный велюр. Ткань, стоимостью всего один доллар за метр, поможет раскрыть схемы на сотни миллионов долларов. И то, что эти сотни миллионов долларов были выведены из Кыргызстана, становится понятно вот из этих документов – они раскрывают тайну богатства Матраимовых.

Цитата взята из материала «По следам выведенных из Кыргызстана миллионов долларов», «Азаттык», Май 30, 2019.

Мы показали документы на 250 миллионов долларов. В соответствии с документами, одна из компаний, которая получила средства — AKA PETROLEUM, она планирует получить один из важных проектов – месторождение в Чаткале. Другая компания, которой переводили средства, AKA IMMOBILIEN, соучредителем этой компании является супруга Искендера Матраимова. И самое главное – человек, вывозивший миллионы Айеркен Саймаити и его супруга, которые перечислили из Турции 2,3 миллиона долларов в фонд «Исмаил Матраимов».

Цитата взята из материала «По следам выведенных из Кыргызстана миллионов долларов», «Азаттык», Май 30, 2019.

Семья Абдукадыра обогатилась, управляя подпольной сетью, которая позволяла им перевозить незадекларированные и неправильно оформленные товары на миллионы долларов из Китая в Кыргызстан и дальше — на рынки всей Центральной Азии и России. Многое указывает на то, что подобный бизнес был бы невозможен без связей с чиновниками высокого уровня. Ключевым среди них был бывший заместитель председателя Государственной таможенной службы Кыргызстана — Раимбек Матраимов, персона столь влиятельная, что его считали фактически неприкосновенным.

Цитата взята из материала «История Айеркена Саймаити, отмывшего 700 млн долларов через Кыргызстан», «Клооп», Ноябрь 21, 2019.

«Ребята Раима приходят [на таможенные терминалы] и собирают [все деньги]», — сказал Саймаити, назвав имена нескольких человек и отметив, что один из них сейчас занимает высокий пост в таможенной службе. Взамен, как говорил Саймаити, Матраимов гарантировал беспрепятственный поток товаров семьи Абдукадыра. Саймаити утверждал, что и сам Матраимов получал большую выгоду от этой договоренности. Кроме доли в общем объеме взяток, Матраимов получил деньги напрямую от Саймаити по приказу Абдукадыра.

Цитата взята из материала «История Айеркена Саймаити, отмывшего 700 млн долларов через Кыргызстан», «Клооп», Ноябрь 21, 2019.

Саймаити объяснил, что столбец Kergizstan RK в этой таблице обозначает благотворительный фонд семьи Матраимовых и показывает, что в организацию с помощью семи платежей перечислили в общей сложности 2,4 миллиона долларов.

Цитата взята из материала «История Айеркена Саймаити, отмывшего 700 млн долларов через Кыргызстан», «Клооп», Ноябрь 21, 2019.

Но Матраимова и Абдукадыра объединяют не только банковские переводы и показания Саймаити. Журналисты выяснили, что две семьи являются бизнес-партнерами в Дубае. Жена бывшего таможенника купила в эмирате земельный участок, на котором строит пятиэтажное многофункциональное здание вместе с представителями семьи Абдукадыра. Об этом стало известно из базы данных недвижимости Дубая, полученной в результате утечки, и другой общедоступной информации. Судя по декларациям Матраимова, которые он подавал будучи чиновником, его семья не могла позволить себе такие вложения. Но Саймати уверял, что переводил в Дубаи именно деньги Абдукадыра, что могло быть еще одним каналом обогащения Матраимова от сотрудничества с подпольной грузовой империей.

Цитата взята из материала «История Айеркена Саймаити, отмывшего 700 млн долларов через Кыргызстан», «Клооп», Ноябрь 21, 2019.

Жена Раимбека Матраимова, влиятельного бывшего замглавы кыргызской таможни, имеет совместный строительный проект в Дубае вместе с Абдукадырами — богатой уйгурской семьей, которая до этого момента оставалась в тени. На родине эта семья построила подпольную империю грузоперевозок, которая расцветает благодаря коррупции на таможне.

Цитата взята из материала «Совместные инвестиции в Дубае. Связь семей Матраимовых и Абдукадыр», «Клооп», Ноябрь 21, 2019.

Всё это лишь часть того, что обнаружили журналисты радио «Свобода», OCCRP и «Клоопа» в совместном расследовании о том, как функционировал этот бизнес и как зависел от взяток чиновникам таможни, включая самого Матраимова.

Цитата взята из материала «Совместные инвестиции в Дубае. Связь семей Матраимовых и Абдукадыр», «Клооп», Ноябрь 21, 2019.

Кроме пятиэтажного здания, которое должны завершить к концу этого года, жена Матраимова Уулкан Тургунова также приобрела участок земли, на котором это здание находится. Кроме того, она владеет еще одним участком и квартирой в Дубае. Тургунова потратила на эти приобретения как минимум 12 миллионов долларов в период с 2015 по 2017 год, согласно утечке данных о владении недвижимостью. Два участка Тургуновой находятся в Jumeirah Village Circle — это район Дубая, застроенный виллами и дорогими особняками, расположенный вдоль главной магистрали эмирата. Квартира Тургуновой находится в здании, строительство которого завершится в конце 2019 года в близлежащем районе Jumeirah Beach Residence.

Цитата взята из материала «Совместные инвестиции в Дубае. Связь семей Матраимовых и Абдукадыр», «Клооп», Ноябрь 21, 2019.

Это расследование подтвердило слова Саймаити о том, что он годами занимался профессиональным отмыванием денег для теневого клана Абдукадыра, и обрисовало картину того, какую центральноазиатскую империю грузоперевозок выстроила семья при помощи Матраимовых.

Цитата взята из материала «Убийство Саймаити. Обещание, которое не дали выполнить», «Клооп», Ноябрь 21, 2019.

Контрабандные схемы ведут к клану Райымбека Матраимова.

Цитата взята из материала «Контрабандные схемы ведут к клану Райыма Матраимова. Расследование журналистов», 24.kg, Ноябрь 22, 2019.

Ключевым партнером Абдукадыра в Бишкеке был бывший заместитель председателя Государственной таможенной службы Кыргызстана — Райымбек Матраимов.

Цитата взята из материала «Контрабандные схемы ведут к клану Райыма Матраимова. Расследование журналистов», 24.kg, Ноябрь 22, 2019.

Бизнесмен предоставил журналистам книгу учета, благотворительный фонд семьи Райымбека Матраимова в ней обозначен как KERGIZSTAN RK. Из представленных документов следует, что деньги туда перечислялись с августа 2016-го по февраль 2017 года.

Цитата взята из материала «Контрабандные схемы ведут к клану Райыма Матраимова. Расследование журналистов», 24.kg, Ноябрь 22, 2019.

Кроме того, выяснилось, что жена бывшего таможенника Уулукан Тургунова купила в Дубае (ОАЭ) земельный участок, на котором строит пятиэтажное многофункциональное здание вместе с представителями семьи Абдукадыра. Об этом стало известно из базы данных недвижимости Дубая, полученной в результате утечки, и другой общедоступной информации. удя по декларациям Матраимова, которые он подавал будучи чиновником, его семья не могла позволить себе такие вложения. Но Саймати уверял, что переводил в Дубай именно деньги Абдукадыра, что могло быть еще одним каналом обогащения Матраимова от сотрудничества с подпольной грузовой империей.

Цитата взята из материала «Контрабандные схемы ведут к клану Райыма Матраимова. Расследование журналистов», 24.kg, Ноябрь 22, 2019.

Часть денег семьи Абдукадыр затем переводили обратно в Кыргызстан. Одним из получателей был благотворительный фонд семьи Раимбека Матраимова, могущественного бывшего заместителя главы таможни. Саймаити неоднократно указывал на то, что Матраимов — союзник Абдукадыра и организатор грандиозной коррупционной схемы в таможенной службе.

Цитата взята из материала «Как клан Абдукадыр перевозил миллионы долларов через теневых курьеров», «Клооп», Декабрь 3, 2019.

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