А еще Матраимовы хотели запретить публиковать факты из расследования про них, но потом передумали

Юристы семьи Матраимовых подали ходатайство в Свердловский районный суд Бишкека с просьбой отозвать арест банковских счетов СМИ, с которыми они хотят судиться.

Ходатайство было подано 13 декабря — на следующий день после того, как счета «Азаттыка», «Клоопа» и 24.kg были арестованы.

В двухстраничном документе юристы объясняют свой отзыв тем, что из-за ареста счетов СМИ не смогут выплачивать зарплату своим сотрудникам.

Помимо трёх изданий, был арестован счёт журналиста «Азаттыка» Али Токтакунова — юристы Матраимовых попросили отозвать этот арест тоже.

Прошение Матраимовых будет рассмотрено судом сегодня же, 13 декабря.

Так выглядит ходатайство:

Счета «Азаттыка», «Клоопа», 24.kg и Али Токтакунова были арестованы вечером 12 декабря, через два дня после того, как семья Матраимовых и их фонд подали иск о защите чести и достоинства.

Иск, в свою очередь, был подан в ответ на совместное расследование «Азаттыка», «Клоопа» и международного расследовательского центра OCCRP, которое вышло двумя частями 21 ноября и 3 декабря.

Из расследования следует, что Раимбек Матраимов, бывший замглавы кыргызской таможни, был причастен к коррупционным схемам на таможне в период своей работы там и покровительствовал контрабанде товаров из Китая.

Вместе с Раимбеком Матраимовым иск против журналистов подали депутат парламента и его брат Искендер Матраимов, а также жёны братьев — Уулкан Тургунова и Минавар Жумаева — и их семейный фонд имени Исмаила Матраимова.

Согласно иску, Матраимовы хотят добиться компенсации в 22,5 миллиона сомов от «Азаттыка», 12,5 миллиона сомов от «Клоопа» и 10 миллионов сомов от Али Токтакунова.

Кроме этого, они пытаются добиться компенсации в 15 миллионов сомов от издания 24.kg, которое не было причастно к работе над расследованием, а перепечатало его.

Вечером 12 декабря баланс на одном из счетов «Клоопа» составил минус 173388,36 долларов США, что равно примерно минус 12,1 миллиона сомов. (Это означает, что на этом счету было около 400 тысяч сомов.)

Прочитайте расследование, из-за которого с нами судятся:

Кланы, коррупция и контрабанда на Шелковом пути