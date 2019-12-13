Если у тебя есть факты, сестренка, ты сходи [к ним].

Возьми адрес или [сама найди]. Нет, полети сестренка.

Ты живешь в Дубае, ты сказала про Дубай, сестренка.

Возьми тот адрес и сходи, так ты поможешь.

Понимаешь, да? Обязательно сходи.

Так президент ответил на вопрос об несоразмерном доходам имуществе экс-зампреда таможни Раима Матраимова и его семьи в Дубае. Президент Сооронбай Жээнбеков встретился с кыргызской диаспорой в ОАЭ, когда посещал с визитом Абу-Даби.

Ранее журналисты «Азаттык», OCCRP и Kloop опубликовали расследование «Совместные инвестиции в Дубае. Связь семей Матраимовых и Абдукадыр«. Семья Абдукадыр — влиятельный клан Хабибулы Абдукадыра, китайского бизнесмена, наладившего контрабандные пути в ЕАЭС через Кыргызстан.

Что еще сказал президент:

«Это все закончится» и «Дайте факты»: президент Жээнбеков высказался о расследовании про Матраимова