Президент Сооронбай Жээнбеков, который сейчас находится с визитом в Абу-Даби, высказался о расследовании, связанном с Раимбеком Матраимовым.

«Если нужно, я дам гарантию. Придите, дайте факты. Это все закончится (будет доведено до конца). Пусть принесут эти доказательства органам. Потерпите. Мы стоим за правдой. Правда будет», — цитирует президента кыргызская редакция «Азаттыка».

Говоря «придите» президент обращался к журналистам-расследователям «Азаттыка», которые в данный момент уехали за границу. Жээнбеков пообещал обеспечить их безопасность. Ранее журналистов вызвали на допрос в ГКНБ.

Также он заявил, что поручил проверить информацию о незадекларированном имуществе Матраимова.

«Послушав “Азаттык” я дал задание. Вот, проверьте то, что вышло на “Азаттыке”, сказал я», — сказал президент.

Пока президент в Абу-Даби, в Кыргызстане арестовали счета «Азаттыка», «Клоопа» и 24.kg из-за иска семьи Матраимовых. Общая сумма, которую семья Матраимовых требует от СМИ и журналиста-расследователя Али Токтакунова за якобы порчу чести и достоинства — 60 миллионов сомов (это более 853 тысяч долларов).

Раимбек Матраимов – экс-зампред таможни, один из фигурантов совместного расследования «Азаттыка», «Клоопа» и OCCRP о коррупции на таможне, контрабанде и выводе из Кыргызстана 700 млн долларов. Когда бывший президент Алмазбек Атамбаев критиковал Сооронбая Жээнбекова, то непременно связывал семью президента с семьей бывшего влиятельного таможенника с прозвищем «Раим-Миллион».

Информатор журналистов в расследовании о контрабанде утверждал, что коррупционную сеть в таможне налаживал Матраимов. Контрабанда развивалась при обоих президентах и нанесла ущерб не только экономике Кыргызстана, но и экономике стран ЕАЭС.

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