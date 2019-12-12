Адвокат Нурбек Токтакунов написал и опубликовал на фейсбуке подробную инструкцию о том, как граждане могут оформить и подать заявление о привлечении к ответственности экс-замглавы Государственной таможенной службы Раимбека Матраимова.

Сам Токтакунов подал заявление в Генпрокуратуру еще 9 декабря по факту «огромного богатства Раимбека Матраимова, которые намного превышают его официальные доходы».

«Быть может, есть какой-то шанс заставить прокуратуру, ГКНБ или ГСБЭП (Финпол) провести расследование, если они увидят как много людей возмущенных бездействием властей», – пишет он.

Он считает, что осудить Матраимова можно по как минимум четырем статьям, связанным с незаконным получением материальных благ должностными лицами, приобретением имущества, которое превышает официальный доход, отмыванием преступных доходов и уклонением от уплаты налогов.

Но по словам Токтакунова, генпрокурор Өткүрбек Джашитов «нарушил закон, проигнорировав заявление на Раима Матраимова».

Генпрокуратура утверждает, что заявление юриста изучается.

«Оно зарегистрировано в общем отделе, как любая корреспонденция. Такова процедура. Прежде чем внести его в ЕРПП и назначить досудебное производство или проверку, обращение должно быть рассмотрено», — цитирует ведомство 24.kg.