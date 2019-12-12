Офицер Погранслужбы Талгат Аланов, рассказавший о коррупции в ведомстве, выступил с видеообращением возле Белого дома и просил принять его. Для этого он прилетел с Оша в Бишкек. Но президент в это время уже был в Абу-Даби.

«Уважаемый Сооронбай Шарипович, Мухаммедкалый Дуйшекеевич, Рыскелди Чыныбекович и другие депутаты, я прошу вас принять меня. Я пришёл, чтобы рассказать о коррупционных делах в Погранслужбе и о других незаконных действиях руководства ведомства», — обратился Аланов.

Талгат Аланов — старший офицер Ошского областного управления погранслужбы подполковник. Ранее, 27 ноября, он собрал пресс-конференцию и рассказал журналистам о коррупции в ведомстве, в котором работает.

В ответ Погранслужба сообщила, что Военная прокуратура проверит озвученную Алановым информацию и даст юридическую оценку его высказываниям.

Позднее руководитель КПП «Достук» Талант Айтпаев был временно отстранён от своей службы — Аланов в качестве примера рассказывал о коррупции на этом пункте. ГПС утверждает, что отстранение Айтпаева не связано с пресс-конференцией Аланова.

Спустя время офицер заявил об угрозах по телефону от неизвестных людей. Также офицер добавил, что он подвергается гонениям со стороны руководства, а также не даёт ему выйти в отпуск.