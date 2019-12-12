Экс-замглавы таможни Раимбек Матраимов, а также его брат и их жёны подали иск в суд на издания «Азаттык», «Клооп» и 24.kg. Свердловский районный суд Бишкека сразу же вынес определение об аресте банковских счетов всех трёх изданий.
Теперь баланс на банковском счёте «Клоопа» выглядит так:
Минус 173388 долларов и 36 центов – это около минус 12,1 миллиона сомов.
В исковом заявлении Матраимовы потребовали взыскать с «Клоопа» 12,5 миллиона сомов. С того момента, как «Клоопу» стало известно об иске, до ареста счета прошло меньше двух часов.
«Клооп» обжалует определение об аресте счёта в Бишкекском городском суде.