Cвердловский районный суд Бишкека сообщил о том, что экс-замглавы Таможенной службы Раимбек Матраимов, а также его брат Искендер, их жёны и общественный фонд, подали в суд иск на «Азаттык», «Клооп» и 24.kg.

По данным суда, суммы исков о защите чести и достоинства Раимбека Матраимова составили: 22,5 миллиона сомов (почти 320 000 долларов) к «Азаттыку», 12,5 миллиона (177,7 тысяч долларов) к «Клоопу», 15 миллионов (213,2 тысячи долларов) к 24.kg и 10 миллионов сомов (около 142,2 тысяч долларов) отдельно журналисту «Азаттыка» Али Токтакунову.

Ранее Раимбек Матраимов заявил, что подал в суд на Али Токтакунова, экс-депутата Жогорку Кенеша Ширин Айтматову и других журналистов, но каких, не уточнил.

Стало известно, что судья Жылдыз Ибраимова уже вынесла определение об аресте банковских счетов всех трёх изданий.

Раимбек Матраимов – один из фигурантов совместного расследования «Азаттыка», «Клоопа» и OCCRP о коррупции на таможне, контрабанде и выводе из Кыргызстана 700 млн долларов.

Его брат Искендер — депутат парламента.

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