А еще Матраимовы отозвали прошение об аресте счетов «Азаттыка», «Клоопа» и 24.kg

Юристы семьи Матраимовых подали 11 декабря прошение в Свердловский районный суд Бишкека, в котором просили запретить распространять целый ряд сведений о семье, опубликованных в совместном расследовании «Азаттыка», «Клоопа» и OCCRP.

Но уже утром 13 декабря они написали «заявление об отзыве заявления».

В изначальном ходатайстве юристы Матраимовых составили список из 15 фактов из расследования, которые, по их просьбе, суд должен был запретить распространять.

Вот как выглядело это изначальное ходатайство:

Вот как выглядит заявление об отзыве заявления:

Кроме этого, Матраимовы отозвали прошение об аресте счетов «Азаттыка», «Клоопа» и 24.kg. Счета «Азаттыка», «Клоопа», 24.kg и Али Токтакунова были арестованы вечером 12 декабря, через два дня после того, как семья Матраимовых и их фонд подали иск о защите чести и достоинства.

Иск, в свою очередь, был подан в ответ на совместное расследование «Азаттыка», «Клоопа» и международного расследовательского центра OCCRP, которое вышло двумя частями 21 ноября и 3 декабря.

Согласно иску, Матраимовы хотят добиться компенсации в 22,5 миллиона сомов от «Азаттыка», 12,5 миллиона сомов от «Клоопа» и 10 миллионов сомов от Али Токтакунова.

Кроме этого, они пытаются добиться компенсации в 15 миллионов сомов от издания 24.kg, которое не было причастно к работе над расследованием, а перепечатало его.

Прочитайте расследования, из-за которых на нас подают в суд:

«Кланы, коррупция и контрабанда на Шелковом пути»