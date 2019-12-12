Кенеш Жумабаев после угроз сжечь себя. Фото: Марат Абдыкалыков

На Ошском рынке в Бишкеке прошел митинг торговцев базара «Универсал» — один из участников хотел себя поджечь. Продавцы требовали подключить их рынок к электричеству, которое отключила компания «Берекет». Фирма взяла в аренду землю рынка, чтобы на его месте торговый комплекс.

Представитель торговцев Кенеш Жумабаев встал выше всех на бетонный подъем и демонстративно облил себя бензином и взял в руку зажигалку. Он вышел с требованиями пригласить на митинг мэра и акимиат, чтобы они выслушали его требования — подключить электричество и передать рынок на баланс муниципалитета.

«Мэр обещает, обещает, но не выполняет. Поэтому мы акцию сделали. Сегодня обещали свет дать. Мы расходиться не будем. Эта акция бессрочная. Мы до конца будем стоять, пока свет не дадут», — заявил Жумабаев.

В интервью «Клоопу» он сообщил, что «в любой момент готов себя сжечь», чтобы поддержать продавцов. Если городские власти не подключат рынок к электричеству, Жумабаев пообещал устроить еще один «сюрприз».

Жумабаев на акцию принес манекен, на который наклеил фотографию одного из акционеров «Берекета» — Болотбека Бегалиева. На шею манекена Жумабаев повесил провод с лампочкой — в знак того, что им не дают электричество.

«Бегалиев брал с нас за мусор, за свет брал, но должным образом налоги не платил. Финполиция открыла уголовное дело на «Берекет», но четыре месяца дело лежит. Бездействие. Почему я показываю им, пишу заявление, а они бездействуют?» — пожаловался он.

Манекен с фотографией Бегалиева. Фото: Марат Абдыкалыков Юрта участников акции. Фото: Марат Абдыкалыков

На митинге за общественной безопасностью следили милиционеры. В ГУВД Бишкека заявили, что Жумабаев занимался «провокацией».

«Он не имеет отношения к рынку»

Президент компании «Берекет» Индира Абласова заявляет, что фирма ни один раз предлагала торговцам временно переехать в новый торговый центр по соседству, пока на месте рынка будут идти строительные работы.

Компания планирует построить мелко-оптовый торговый комплекс с парковкой. После того, как его достроят, туда планируют обратно перевезти торговцев.

«По поводу электричества мы на данный момент в законном порядке разбираемся и оспариваем их незаконные действия. Так как с их стороны идут нарушения и в законном порядке их не удается решить, устраиваются вот такие шантажи и митинги», — заявила Абласова.

Она считает, что Жумабаев имеет свою выгоду с организации митинга. Он ранее организовал митинг торговцев у мэрии и обращался в муниципалитет с просьбой дать электричество.

«Какой интерес у него нам до сих пор не ясно. Он к нашему рынку никакого отношения не имеет. Есть информация, что он ранее участвовал на таких митинга — в Каптагае на Караколе. Он является организатором беспорядков», — сообщила она.

Конфликт на рынке «Универсал»

Земли «Берекета» на Ошском рынке занимают общую площадь в 14 гектаров. Из них 95 соток компания взяла в аренду у мэрии на 10 лет в 2010 году, а остальная часть земли — собственность предприятия.

На части земли, где расположен рынок «Универсал», компания планирует построить мелкооптовый торговый комплекс с многоуровневой парковкой.

Торговцы, не согласные с закрытием базара, в апреле этого года захватили рынок и не пускают туда охрану компании. На данный момент продавцы не платят арендную плату, работают за прилавками и поставили свою охрану.

Компания в ответ отключила им электричество, из-за чего продавцы вышли на митинг в конце сентября этого года. Мэр Бишкека Азиз Суракматов дал поручение «Северэлектро» в ближайшее время дать электричество продавцам и создал комиссию по изучению вопроса. «Мэр обещает, обещает, но не выполняет. Поэтому мы акцию сделали. Сегодня обещали свет дать. Мы расходиться не будем. Эта акция бессрочная. Мы до конца будем стоять, пока свет не дадут», — заявил Жумабаев.

«Бегалиев брал с нас за мусор, за свет брал, но должным образом налоги не платил. Финполиция открыла уголовное дело на «Берекет», но четыре месяца дело лежит. Бездействие. Почему я показываю им, пишу заявление, а они бездействуют?» — пожаловался он.

На митинге за общественной безопасностью следили милиционеры. В ГУВД Бишкека заявили, что Жумабаев занимался «провокацией».

«Он не имеет отношения к рынку»

Президент компании «Берекет» Индира Абласова заявляет, что фирма ни один раз предлагала торговцам временно переехать в новый торговый центр по соседству, пока на месте рынка будут идти строительные работы.

Компания планирует построить мелко-оптовый торговый комплекс с парковкой. После того, как его достроят, туда планируют обратно перевезти торговцев.

«По поводу электричества мы на данный момент в законном порядке разбираемся и оспариваем их незаконные действия. Так как с их стороны идут нарушения и в законном порядке их не удается решить, устраиваются вот такие шантажи и митинги», — заявила Абласова.

Она считает, что Жумабаев имеет свою выгоду с организации митинга. Он ранее организовал митинг торговцев у мэрии и обращался в муниципалитет с просьбой дать электричество.

«Какой интерес у него нам до сих пор не ясно. Он к нашему рынку никакого отношения не имеет. Есть информация, что он ранее участвовал на таких митинга — в Каптагае на Караколе. Он является организатором беспорядков», — сообщила она.

Конфликт на рынке «Универсал»

Земли «Берекета» на Ошском рынке занимают общую площадь в 14 гектаров. Из них 95 соток компания взяла в аренду у мэрии на 10 лет в 2010 году, а остальная часть земли — собственность предприятия.

На части земли, где расположен рынок «Универсал», компания планирует построить мелкооптовый торговый комплекс с многоуровневой парковкой.

Торговцы, не согласные с закрытием базара, в апреле этого года захватили рынок и не пускают туда охрану компании. На данный момент продавцы не платят арендную плату, работают за прилавками и поставили свою охрану.

Компания в ответ отключила им электричество, из-за чего продавцы вышли на митинг в конце сентября этого года. Мэр Бишкека Азиз Суракматов дал поручение «Северэлектро» в ближайшее время дать электричество продавцам и создал комиссию по изучению вопроса.

Замглавы акима по Ленинскому району Чынасыл Чыныбаев сообщил, что они совместно с представителями компании с прошлого года проводили разъяснительные работы с торговцами для разрешения конфликта.