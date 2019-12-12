Журналисты «Азаттыка», причастные к расследованию о коррупции на таможне, будут приглашены на заседание депутатской комиссии по изучению убийства фигуранта расследования — бизнесмена Айеркена Саймаити. Об этом сообщил председатель комиссии и депутат парламента Талант Мамытов.

«После того, как был закреплен полный состав [комиссии], мы утвердили секретариат. Как отправим все запросы и получим ответы, начнем заседания. Потому что депутаты должны владеть первоначальной информацией. После этого пригласим все соответствующие стороны. Так как причиной [создания комиссии] стало расследование «Азаттыка», позовем журналистов «Азаттыка», — сказал Мамытов.

На момент публикации материала не удалось выяснить у журналистов «Азаттыка», примут ли они участие в заседании. Как ранее сообщало издание, сейчас журналисты-расследователи находятся в Праге.

В ноябре «Клооп» выпустил совместное расследование с OCCRP и «Азаттыком» о незаконном выводе 700 миллионов долларов из Кыргызстана. Информатор журналистов Саймаити был убит 10 ноября в кафе одного из стамбульских отелей. По информации турецких СМИ, в кафе к нему подошел мужчина и выстрелил ему в голову из глушителя.

По делу об убийстве Саймаити были задержаны четыре человека, найдено оружие и машина, на которой скрылись подозреваемые. Сообщается, что ценой жизни Саймаити стала 1000 долларов — якобы такую сумму заплатили убийцам.

В Кыргызстане Саймаити связывают с влиятельным кланом Матраимовых. Журналисты-расследователи считают, что бывший зампред Таможенной службы Райымбек Матраимов мог быть причастен к этой коррупционной схеме.