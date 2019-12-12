Около ста человек собрались на центральной площади Бишкека, чтобы выразить свое недовольство экологической ситуацией. Воздух в Бишкеке этой зимой колеблется от уровня «опасный для уязвимых групп» до уровня «опасный для здоровья».

Милиция несколько раз пыталась остановить проведение акции, но её участники всё равно остались на площади.

В качестве аргумента милиционеры использовали постановление суда на запрет митинга — правда выписано оно было активисту Бабакулову и мероприятию, которое он организовывал. На акции против смога Бабакулова не было, соответственно на этот мирный митинг запрет не распространялся.

Участники акции несколько раз сослались на Конституцию, которая обеспечивает кыргызстанцев правом на мирный митинг, а запреты и ограничение мирных собраний не допускает.

Митинг прошел мирно, и ближе к 13:30 люди уже разошлись. Перед уходом активисты сообщили, что и впредь будут посвящать проблемам с воздухом в Бишкеке мирные акции.

Над текстом и трансляцией работали: Рустам Халимов, Эржан Бейшеналиев, Бекжан Асылбеков, Айдай Иргебаева, Бектур Искендер.

Полная запись трансляции:

Как это было. Текстовая хроника митинга: