Фото: 24.kg

В соцсетях появилось фото, на котором мэр Джалал-Абада Мураталы Тагаев и полпред правительства Кыянбек Сатыбалдиев перерезают ленту на открытии «бани». Мэрия Джалал-Абада подтвердила, что фото настоящее и было сделано 11 декабря.

«Это больше центр отдыха, а не баня», — сказали в мэрии. Центр отдыха, в котором также есть баня, называется «Байэл» и состоит из четырех этажей. В мэрии сообщают, что глава города пришел на мероприятие, чтобы поддержать частный бизнес.

В Кыргызстане чиновники часто приходят перерезать ленточки на открытии частного бизнеса, а иногда даже просто арок у входа в села. Одни из самых известных случаев — присутствие президента на открытии отеля «Шератон» в сентябре и перерезание лент премьер-министром Мухаммедкалыем Абылгазиевым и другими влиятельными политиками на открытии фитнес-центра в октябре — правда спустя месяц спортзал сгорел.