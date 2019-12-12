В апреле 2017 года в метро Санкт-Петербурга произошел теракт. При взрыве погибли 16 человек, в том числе Акбаржон Джалилов, которого обвинение считает смертником.

Пострадали более 100 человек.

Все 11 подозреваемых в подготовке теракта были признаны российским судом виновными и получили сроки от 19 лет лишения свободы до пожизненного заключения. Но отдельные журналисты и правозащитники сомневаются в обвинении из-за несостыковок в деле, а признанные виновными числятся в списке политзаключенных на сайте правозащитного центра «Мемориал».

Объясняем, что именно стало причиной сомнений журналистов и правозащитников, и какие несостыковки есть в деле.

Акбаржон Жалилов

Уроженца Кыргызстана Акбаржона Жалилова обвинение считает исполнителем теракта — посмертно, ведь сам он погиб при взрыве. Его личность обвинение наделяет супер-навыками и конспирацией — но эти заявления сразу встречаются с критикой.

Согласно делу, Акбаржон Жалилов самый ценный участник «террористической организации», который мог и бомбу сделать абсолютно самостоятельно, и людей вербовать. Правозащитники не понимают, почему самый ценный кадр выбрал себя исполнителем.

Ему приписывают создание бомбы, сообщая, что для ее создания он купил сахар. Правда свидетельств, что он покупал какие-либо химические вещества, также необходимые для создания взрывного устройства, в деле нет.

Также следствие утверждало, что планировались два взрыва — но журналистам непонятно, как Жалилов мог провести второй взрыв, учитывая что в найденном спецслужбами пакете не было часового механизма. Взрывчатку нашли в 14:30, а взрыв в вагоне метро, где погиб Жалилов, произошел спустя 1 минуту и 17 секунд.

Аброр и Акрам Азимовы

По версии обвинения, уроженцы Кыргызстана Аброр и Акрам Азимовы переводили Жалилову деньги. Аброр перевел 122 тысячи рублей, а Акрам 2,5 тысячи долларов. Теракту в питерском метро приписывают финансирование из-за рубежа.

Но в то же время обвинение упоминает, что на создание бомбы Акбаржону Жалилову хватило 5-10 тысяч рублей. Он и сам зарабатывал такие деньги и даже переводил домой ежемесячно сумму в 15-20 тысяч рублей. Также следствие считает, что Джалилов оплатил покупку сахара для бомбы не своими деньгами, а деньгами, полученными от Аброра Азимова.

Правозащитникам непонятно, зачем финансировать теракт из-за рубежа, если для создания взрывного устройства итак хватало средств.

Кроме того, обвинение считает, что Аброр Азимов по телефону снабжал инструкциями о создании бомбы Жалилова. Опять же все то же следствие считает, что Акбаржон Жалилов имел все знания и навыки, чтобы изготовить бомбу самостоятельно.

Аброра Азимова приговорили к пожизненному заключению, а Акрама — к 28 годам лишения свободы.

Содик Ортиков

Таджикистанец Содик Ортиков якобы вступил в группировку «Катиба Таухид валь-Джихад» по уговору Аброра Азимова. При задержании у него изъяли 105 грамм взрывчатки, две тротиловые шашки, а также гранату. А при смыве нашли следы гексогена и тротила — следствие не объясняет, где и как он мог получить доступ к взрывчатке.

Сам Ортиков утверждает, что шашки и гранату ему подбросили при задержании.

Если помнить про купленный Жалиловым сахар, получается бомба была самодельной — из доступных веществ, а тротил и гексоген не относятся к доступным химикатам. Журналисты считают, что следствие не провело качественную экспертизу взрывчатого вещества, которое якобы взорвал Жалилов.

Содика Ортикова приговорили к 22 годам лишения свободы.

Что еще смущает журналистов и правозащитников?

Следствие не предоставило прямых доказательств вины подозреваемых. Их отсутствие на записях с камер видеонаблюдения в предполагаемых местах терактов выдается следователями «за успешное применение конспирации».

При этом, правозащитники указывают на факты, которые не вяжутся с конспирацией. По их данным, Джалилов оформил банковскую карту на свое имя, и именно на нее ему приходили деньги «на совершение теракта», также он обсуждал детали по обычному телефону.

Официальное обвинительное заключение состоит из 2179 страниц. Некоторые абзацы в обвинении повторяются десятки, а то и сотни раз. Когда активисты создали скрипт, который удаляет из текста повторяющиеся строки, и в итоге его объем сократился почти в пять раз.

Некоторые журналисты опасаются, что в заключении могут оказаться невиновные люди, а настоящие террористы остаться безнаказанными.

Тем временем 11 выходцев из Средней Азии проведут десятки лет в заключении. Уроженец Кыргызстана Аброр Азимов получил пожизненное заключение, его брат Акрам — 28 лет лишения свободы. Кыргызстанец Мухамадюсуп Эрматов осужден на 28 лет, его брат Ибрагимжон — на 27 лет. Таджикистанца Содика Ортикова приговорили к 22 годам. Уроженец Кыргызстана Махаммадюсуф Мирзаалимов, узбекистанец Азамжон Махмудов, кыргызстанец Дилмурод Муидинов и узбекистанка Шохиста Каримова получили по 20 лет лишения свободы. Кыргызстанцев Сайфиллу Хакимова и Бахрама Эргашева приговорили к 19 годам каждого.

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