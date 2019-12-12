60 миллионов сомов – общая сумма, в которую семья Матраимовых и их благотворительный фонд оценили ущерб, нанесенный журналистским расследованием их чести и достоинству.

Иск предъявили «Азаттык Медиа», их расследователю Али Токтакунову, информагентству «24.kg» и «Клооп Медиа». Матраимовы считают, что издания должны им выплатить 22,5, 10, 15 и 12,5 млн сомов соответственно.

Ранее расследователи «Азаттык» и «Клоопа» опубликовали серию материалов, в которых, основываясь на фактах, документах и интервью информаторов, рассказали о масштабной коррупции в таможне и контрабанде. В том числе о связях экс-зампреда таможни Матраимова с семьей Абдукадыр, создавшей подпольную империю грузоперевозок. Жена Матраимова – подавшая вместе с мужем иск – имеет общий бизнес с семьей Абдукадыр.

Информагентство 24.kg в расследовании не участвовало – иск на 15 миллионов сомов на них подали просто за перепубликацию расследований.