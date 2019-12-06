Талгат Аланов

Офицер Государственной пограничной службы Талгат Аланов рассказал «Клоопу», что неизвестные люди угрожают ему по телефону. Ранее Аланов рассказал журналистам о коррупции в Погранслужбе.

«Звонят со скрытых номеров и требуют прекратить, иначе “могу исчезнуть”. Собираюсь написать заявление в Военную прокуратуру с вопросом, кто будет меня защищать», — сказал Аланов.

Также офицер добавил, что он подвергается гонениям со стороны руководства Погранслужбы. По его словам, начальство пытается его опорочить и распространяет о нем лживые сведения.

«Недавно хотел пойти на прием к президенту. Для этого я хотел взять отпуск, но меня не отпускают. У меня есть материалы [подтверждающие коррупцию в Погранслужбе]. Я хотел показать их президенту. Тогда бы вскрылись большие коррупционные преступления, но они [руководство] препятствуют мне», — объяснил офицер.

На вопрос о каких именно коррупционных преступлениях идёт речь, офицер погранслужбы заявил, что это «информация для президента».

Пресс-служба ГПС обязалась дать комментарий «Клоопу» по поводу высказываний Талгата Аланова в ближайшее время.

Пресс-конференция о коррупции

Старший офицер Ошского областного управления погранслужбы подполковник Талгат Аланов собрал пресс-конференцию 27 ноября и рассказал журналистам о коррупции в ведомстве, в котором работает.

Он рассказал о фактах незаконного сбора денег, продажи должностей, о том, что даже за перевод из одного пограничного пункта в другой необходимо дать денег руководству.

В ответ Погранслужба сообщила, что Военная прокуратура проверит информацию Аланова и даст юридическую оценку его высказываниям. В Погранслужбе считают, что Аланов не должен был рассказывать о коррупции в ведомстве журналистам, а должен был передать информацию Военной прокуратуре. Поступок Аланова назвали неэтичным.

Тем не менее позже временно был отстранен от службы руководитель КПП «Достук» Талант Айтпаев — Аланов рассказывал о коррупции на этом пункте. ГПС утверждает, что отстранение Айтпаева не связано с пресс-конференцией Аланова.

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