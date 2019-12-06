Олениха смотрит в камеру одной из фотоловушек. Фото: Госагентство охраны окружающей среды

Фотоловушки государственного природного парка «Чон-Кемин» засняли самку марала — в кадре она смотрит прямо в камеру.

С сентября в парке установлены 10 фотоловушек, однако олениху удалось заснять только в конце ноября.

«Сотрудники госагентства постоянно проводят разъяснительные работы с местными жителями, призывая их к бережному отношению окружающей среде и животному миру, а также ведут учет и наблюдение за увеличением или уменьшением диких животных, птиц и растений», — заявили в ведомстве.

Помимо оленихи фотоловушки засняли семью кабанов, рогатых оленей и зад медведя.

Семья кабанов идет друг за другом Медведь повернулся задницей к фотоловушке Рогатый олень

Общая площадь государственного парка «Чон-Кемин» составляет более 123 тысяч гектар, из которых более 39 тысяч гектар — заповедная зона.

На территории парка обитают животные, занесенные в красную книгу, — снежный барс, рысь, каменная куница, медведь, архар и другие. В парке зарегистрировано более 600 видов растений, относящихся к 107 семействам и около 790 родам.