Депутаты заслушали отчеты вице-премьера Жениша Разакова и министра внутренних дел Кашкара Джунушалиева о работе по борьбе с ввозом незадекларированного товара и организованной преступностью.

Изначально депутатские комитеты посчитали работу правительства по борьбе с контрабандой «неудовлетворительной». Однако позднее на том же заседании депутат Омурбек Бакиров предложил изменить формулировку на «недостаточную» — его поддержали присутствовавшие 74 депутата. Позднее пресс-служба правительства приравняла эту формулировку к «удовлетворительной».

Лидер парламентской фракции «Ата Мекен» Алмамбет Шыкмаматов посчитал, что так парламент показал себя не с лучшей стороны, и потребовал от Разакова «результативной работы в предстоящие полгода».

«Проблема контрабанды очень сложная. Это невозможно искоренить одной лишь заменой сотрудников или другими мерами. С этим надо бороться системно», — цитирует вице-премьера радио «Азаттык».

Огромные масштабы контрабанды

Борьбу правительства с контрабандой признали удовлетворительной после выхода масштабного журналистского расследования о контрабанде и коррупции в таможне. Согласно расследованию, китайский бизнесмен Хабибула Абдукадыр, связанный с влиятельными кыргызскими чиновниками, годами провозил через Кыргызстан контрабандный товар в страны ЕАЭС.

Товар регистрировали как ткань и платили минимальную пошлину, тогда как вместо ткани в грузовых автомобилях могли быть куда более дорогие товары. Была налажена коррупционная сеть, которая помогала не только в регистрации товара под видом тканей, но и в незаконном вывозе почти миллиарда долларов из Кыргызстана.

Но и без расследования контрабанда не раз становилась причиной резонансных скандалов и обсуждения в парламенте. Депутаты обсуждали продолжающуюся десятилетия контрабанду топлива — контрабандистов задерживают регулярно, кроме того члены этих группировок устраивают перестрелки. Например, перестрелка в Токмаке, с которой связывали депутата местного городского совета и депутата парламента Урмата Самаева. Он в парламенте зампредседателя комитета по борьбе с преступностью и противодействию коррупции.

С контрабандистами связывают и другого депутата — Дамирбека Асылбека уулу. Его задержали в Казахстане в феврале 2018 года. Его считают «главарем банды контрабандистов», в которую входили таможенники, пограничники, брокеры и безработные.

По данным Нацстаткома за 2017 год, теневая экономика составляет 24% от ВВП Кыргызстана. Контрабанда идет через официальные контрольно-пропускные пункты, а также по другим пунктам вдоль часто неопределенной границы, называемой «зеленой границей».