Раимбек Матраимов подал в суд на журналистов и политактивистку Айтматову

Экс-замглавы таможенной службы Раим Матраимов выйдя со второго допроса по делу об убийстве китайского бизнесмена Айеркена Саймаити сообщил, что подал в суд на политактивистку Ширин Айтматову, журналиста «Азаттыка» Али Токтакунова и «других журналистов». Однако он не уточнил поименно, кто входил в число «других журналистов».

«Я заинтересован в том, чтобы раскрыть всю эту ложь. Я сотрудничаю со следствием и отвечаю на вопросы. Я не имею отношения и к семи тыйынам из 700 миллионов долларов. “Азаттык” — международное агентство и я буду готовиться к международному суду», — заявил он.

По словам Матраимова, он около шести месяцев находился за границей, где занимался бизнесом и был вынужден приехать обратно в Кыргызстан из-за «шумихи» вокруг него.

Расследование о связях Матраимовых с кланом Абдукадыр

OCCRP, радио «Азаттык» и Kloop выпустили журналистское расследование «Кланы, коррупция и контрабанда на Шелковом пути» и рассказали о связях китайского бизнесмена Хабибулы Абдукадыра с влиятельным кыргызским чиновником Раимом Матраимовым. Информатор журналистов — Айэркен Саймаити — признался, что незаконно вывез из страны более 700 миллионов долларов и заявил, что коррупционная сеть была налажена с помощью тогда еще зампреда таможни Раима Матраимова.

Расследование стало причиной антикоррупционной акции. Информатор расследования был убит незадолго до выхода материала журналистов, а до него были убиты его курьер и коллектор. По факту убийства Саймаити возбудили уголовное дело — уже арестовали четверых подозреваемых в убийстве и допросили экс-консула Эркина Сопокова. Сопокова задержали из-за “злоупотребления полномочиями” — он незаконно дал свой дипломатический автомобиль Саймаити.

Ширин Айтматова, на которую Раим Матраимов подал в суд, вместе с антикоррупционным движением Умут 2020 выпускала ролик об имуществе Матраимова и его жены, несоразмерно большим в сравнении с их официальными доходами.

Кто такой Раим Матраимов и почему членов его семьи наделяют большим влиянием, вы можете узнать здесь:

Расследования:

Совместные инвестиции в Дубае. Связь семей Матраимовых и Абдукадыр

Как клан Абдукадыр перевозил миллионы долларов через теневых курьеров

Теневые курьеры. Как миллионы долларов наличными вывозят из Кыргызстана

Кланы, коррупция и контрабанда на Шелковом пути

Убийство Саймаити. Обещание, которое не дали выполнить

История Айеркена Саймаити, отмывшего 700 млн долларов через Кыргызстан

Расследование «Азаттыка»: Из Кыргызстана вывели около 700 млн долларов

Клан Матраимовых:

В декларациях Раимбека Матраимова не указана недвижимость его жены в ОАЭ

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