Свердловский райсуд приговорил экс-премьера Сапара Исакова к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Бывшему премьеру предъявили обвинения в коррупции после аварии на столичной ТЭЦ, произошедшей 26 января 2018 года. Из-за нее горожане на несколько дней остались без отопления в аномальные морозы. До аварии ТЭЦ модернизировали, потратив 386 миллионов долларов.

Генпрокуратура потребовала лишить Исакова свободы сроком на 15 лет с конфискацией имущества, а также лишить ранга чрезвычайного и полномочного посла Кыргызстана.

Бывший премьер-министр находился под стражей в СИЗО ГКНБ уже больше года — его задержали в июне 2018 года.

Ранее Исаков настаивал, что авария произошла не на модернизированной части ТЭЦ, а в старых корпусах. Депутатская комиссия вынесла заключение, что стоимость модернизации была завышена.

По мнению самого экс-премьера его судят, не за коррупцию, а за увольнение с поста зампреда таможни Раима Матраимова — фигуранта журналистского расследования о коррупции на таможне, контрабанде и незаконном выводе из Кыргызстана около $700 миллионов.

Проходящие по делу чиновники отрицают свою вину. Исаков и экс-президент Алмазбек Атамбаев считают обвинения «необоснованными», говоря, что президент Сооронбай Жээнбеков так оказывает давление на своих оппонентов.