Что правительство тогда работало? Почему нет ни одного упоминания, что из аппарата правительства исходили поручения госэкотехинспекции «принять приёмку в эксплуатацию»? Эти поручения были. Они есть в материалах дела. Почему не упоминается? Это же…ну как такое может быть, ваша честь?

Я обращаю ваше внимание особо на это. Потому что задача правоохранительных органов, АКС ГКНБ и следователей заключалась в том, чтобы вообще не упоминать про Жээнбекова. Это будет тень на него поставлена. Надо же быть справедливыми. Я не говорю, что Жээнбеков что-то плохое сделал. Я об этом не говорю.

Никто плохого ничего не делал, все работали ради интересов страны. Все делали так, чтобы ТЭЦ ввести в эксплуатацию. Чтобы Кыргызстан ушёл от энергетической зависимости. От зависимости от соседей. О том, чтобы не выключали свет в ночное время и не вводили веерные отключения.

Вот это дело [модернизации ТЭЦ] — оно является миной не замедленного действия, а миной быстрого действия. Потому что таким образом мы взрываем все остальные соглашения, которые были подписаны абсолютно на аналогичных условиях. Это раз. Второе, мы закрываем дорогу к получению льготного кредита. Недавно Жээнбеков во время встречи с партнёрами по развитию обращается и говорит, — «Давайте нам кредиты и так далее».

К сожалению, кредитов не будет. Давайте будем реалистами. И я хочу заметить одно — за два года своей работы Жээнбеков не реализовал ни один проект, хотя есть все возможности. Почему? Потому что его подставили правоохранительные органы. Я не обвиняю Жээнбекова, я говорю, что правоохранительные органы подставили президента.