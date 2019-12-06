Свердловский райсуд приговорил экс-премьера Сапара Исакова к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Он виновным себя не признал.
По мнению Сапара Исакова, его судят по делу о модернизации ТЭЦ Бишкека, но не за коррупцию, а за увольнение с поста зампреда таможни Раима Матраимова. Раим Матраимов и его братья — влиятельные кыргызские чиновники. Кроме того, Матраимов — фигурант журналистского расследования о коррупции в таможне, контрабанде и незаконном выводе из Кыргызстана почти миллиарда долларов.
Что еще интересного рассказал Исаков
О президенте
Я хочу особо обратить ваше внимание на то, что акт приёмки осуществлялся под непосредственным руководством правительства Кыргызской Республики. Руководил этим правительством уже в течение 1,5 лет к тому времени бывший премьер-министр Сооронбай Жээнбеков. Это факт же.
Почему в обвинительном заключении нет ни одного упоминания о том, что Сооронбай Жээнбеков тогда был премьер-министром?
Что правительство тогда работало? Почему нет ни одного упоминания, что из аппарата правительства исходили поручения госэкотехинспекции «принять приёмку в эксплуатацию»? Эти поручения были. Они есть в материалах дела. Почему не упоминается? Это же…ну как такое может быть, ваша честь?
Я обращаю ваше внимание особо на это. Потому что задача правоохранительных органов, АКС ГКНБ и следователей заключалась в том, чтобы вообще не упоминать про Жээнбекова. Это будет тень на него поставлена. Надо же быть справедливыми. Я не говорю, что Жээнбеков что-то плохое сделал. Я об этом не говорю.
Никто плохого ничего не делал, все работали ради интересов страны. Все делали так, чтобы ТЭЦ ввести в эксплуатацию. Чтобы Кыргызстан ушёл от энергетической зависимости. От зависимости от соседей. О том, чтобы не выключали свет в ночное время и не вводили веерные отключения.
Вот это дело [модернизации ТЭЦ] — оно является миной не замедленного действия, а миной быстрого действия. Потому что таким образом мы взрываем все остальные соглашения, которые были подписаны абсолютно на аналогичных условиях. Это раз. Второе, мы закрываем дорогу к получению льготного кредита. Недавно Жээнбеков во время встречи с партнёрами по развитию обращается и говорит, — «Давайте нам кредиты и так далее».
К сожалению, кредитов не будет. Давайте будем реалистами. И я хочу заметить одно — за два года своей работы Жээнбеков не реализовал ни один проект, хотя есть все возможности. Почему? Потому что его подставили правоохранительные органы. Я не обвиняю Жээнбекова, я говорю, что правоохранительные органы подставили президента.
Об Атамбаеве
В обвинении пишут, что я пытался найти выгоду в том, чтобы угодить [бывшему] президенту. У меня был случай в 2013 году, когда я писал заявление об уходе, мы с ним сильно поспорили по одному вопросу. Но Атамбаев разобрался во всём, пригласил меня через два дня и попросил прощения, сказал, — «Балам, извини меня, пожалуйста, я оказывается был неправ. Я тут вызвал экспертов некоторых, проконсультировался, ты оказывается был прав. Ты был прав, оказывается, поэтому я прошу прощения».
Какой глава государства попросит у вшивого какого-то заведующего отделом прощения? И после этого меня обвиняют, что я угодничал президенту? Это оскорбительно для меня. Атамбаева сегодня обвиняют в коррупции. Обвиняйте хоть в чем, но только не в коррупции, потому что он ненавидел коррупционеров. И всегда нам говорил, — «Не идите на коррупцию!». Давал нам деньги, доплачивал, говорил, — «Эй, бир деме керек болсо, менден алгыла, коррупцияга барбагыла».
О политзаказе
Верхом цинизма и двойных стандартов стало обсуждение данного вопроса в парламенте. И последовавшие вслед за этим уголовные преследования должностных лиц, имевших отношение к заключению соглашения по модернизации ТЭЦ города Бишкек. Все помнят те дни в парламенте. Тот цирк, который происходил и транслировался по всем центральным каналам.
Я вспоминаю выступление депутата Дастана Бекешова. В своем выступлении он возмутился, что депутатам по мессенджеру Whatsapp отправляют вопросы, которые необходимо задать Исакову и другим присутствующим. Он же об этом открыто сказал. Отправляют вопросы, говорит, депутатам специально. Это ещё раз подтверждает заказной характер дискредитации нас всех перед обществом. И меня тоже.
О Сатыбалдиеве и Калиеве
Я с ним [Жанторо Сатыбалдиев] по вопросам модернизации ТЭЦ вообще не разговаривал. Ни разу не созванивался по телефону. Нет ни одного доказательства, что я с Жанторо Жолдошевичем каким-то образом мог соприкасаться, и что мы были в одной преступной группе.
Я скажу другое — всем было понятно, [что] закрывая экс премьер-министра, видимо, какой-то умный предложил — «Надо для регионального баланса закрыть еще одного экс-премьера». И нашли Жанторо Жолдошевича.
В обвинительном заключении говорится, что заместитель министра энергетики и промышленности Айбек Калиев, являющийся ставленником Сапара Исакова, был вовлечен Исаковым в реализацию преступного плана.
Свои интересы по энергетическим вопросам Исаков реализовал и контролировал через Калиева, который участвовал на всех совещаниях Исакова, в том числе по модернизации ТЭЦ города Бишкек.
С Айбеком Калиевым, оказывается, мы проработали в ЦАРИИ. Мы виделись, здоровались. Но с Айбеком Калиевым я не был близко знаком. Мы с ним познакомились уже в 2010 году. Он тогда начал заходить с документами, мы с ним общались. Но у нас никогда никогда не было дружбы. Кыргызстан — страна маленькая, все друг-друга знают. Кыргыздар айтат, бир бирини сураштырса — тууган болуп чыгат.
Мы поддерживали деловые, профессиональные отношения. И он младше меня, он братишка мне. Я много думал, почему обвинение именно так пишет. Потом я вспомнил — в парламенте, когда произошла авария, я защищал Калиева. Я не принял его отставку, я сказал, что Калиев должен работать. И видимо тогда на ус намотали, что Калиев закадычный друг Сапара Исакова. Но это не так.
О запугивании свидетелей.
Не могу не остановиться на фактах запугивания отдельных свидетелей на допросе в ГКНБ по данному уголовному делу. Это очень важно и имеет непосредственное отношение [к делу].
Так, во время допроса свидетелей обвинения, бывшего секретаря приёмной Исакова Акимбаевой Бегимай и сотрудника охраны Руслана Иманкожоева, свидетели рассказали, что на них оказывалось давление. Вот здесь они сказали. Не давали выйти в туалет. Держали несколько часов подряд. А сотрудники ГКНБ поочередно менялись и допрашивали свидетелей.
Кроме того, в ходе допроса, как показала Бегимай Акимбаева, сотрудники ГКНБ говорили, что их начальник [Сапар Исаков] украл у страны деньги и если они не дадут показания, то они также будут привлечены к уголовной ответственности.