Свердловский районный суд озвучил приговор некогда влиятельным чиновникам, проходящим по делу о модернизации ТЭЦ Бишкека. Несколько человек получили большие сроки с конфискацией имущества, других могли осудить на большие сроки, но освободили в зале суда. Также с подсудимых должны взыскать сумму в 5 439 527 482 сома в пользу Минфина и «Электрических станций».

15 лет

По 15 лет лишения свободы получили экс-премьер Сапар Исаков и бывший глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев — последнему обвинение и вовсе просило дать 17 лет. Обоих лишили госнаград и права в течение трех лет занимать госдолжности. Также принято решение конфисковать у Калиева 1 627 801 сом. Оба вины своей не признали.

«Ни одного факта, доказывающего коррупцию, не представлено. За 10 месяцев прошло 61 судебное заседание, допрошен 101 свидетель»

Айбек Калиев

11 лет и три месяца

11 лет лишения свободы получил бывший директор госкомпании «Электрические станции» Салайдин Авазов. Столько же лет обвинение просило еще трем чиновникам, но суд принял другое решение. Он так и не признал вину в лоббировании интересов китайской компании TBEA при модернизации ТЭЦ Бишкека.

«Я могу доказать, что все документы, которые я подписал, составлены правильно. Тут нет вины Жолдошбека Назарова. Все документы обсуждали коллегиально. Решение о том, подписывать или нет, принимал я»

Салайдин Авазов

7,5 лет

Обвинение просило бывшему премьеру Жанторо Сатыбалдиеву 11 лет лишения свободы, но его осудили на 7,5 лет. Сатыбалдиев, как и другой быший премьер Исаков, приговором недовольны и намерены его обжаловать.

«ТЭЦ — тяжелейший труд. Тяжелее выработки ртути и сурьмы. Передо мной стояла задача поднять страну. Я думаю, что справился с этой задачей»

Жанторо Сатыбалдиев