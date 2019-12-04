Жена Раимбека Матраимова Уулкан Тургунова приобрела недвижимость в Объединенных Арабских Эмиратах в период с 2015 по 2017 год.

Согласно отчету группы BNC Network, составляющей самую обширную базу данных о строительстве в этом регионе, Тургуновой принадлежат два земельных участка в районе Jumeirah Village Circle.

На одном из них сейчас ведется строительство многофункционального пятиэтажного здания. Тургунова является инвестором этого проекта.

В отчете BNC Network фигурируют еще три владельца этого проекта – инвестор Маймаитили Хадир, брат Хабибулы Абдукадыра. Другой участник — компания AKA International, которой управляет сам Хабибула Абдукадыр, самый старший брат и лидер семейного клана. Еще один партнер проекта – дубайская строительная компания Nakheel.

Этот строительный проект – первое документальное подтверждение того, что у семей Матраимовых и Абдукадыр официальное бизнес-партнерство.

Тургунова также владеет квартирой в элитном комплексе в районе Jumeirah Beach Residence.

Все эти единицы недвижимости обошлись ей в более 12 млн долларов, согласно утечке данных о владении недвижимостью.

Эта информация не указана в декларациях Матраимова ни за 2016, ни за 2017 годы, хотя он обязан указывать имущество своих близких родственников.

Фото: Декларация Раимбека Матраимова за 2017 год. Источник: Государственная налоговая служба

Согласно декларации Раимбека Матраимова за 2016 год, доход его семьи в том году составил чуть меньше 217 тысяч долларов, а его собственная зарплата – 12 300 долларов, но 2017 году он снизился до около 9 300 долларов. Его декларация за 2015 год и вовсе показывает годовую зарплату в 7739 долларов.

Неизменной в декларациях остается информация о квартире площадью в 39 кв. метров и особняк – 190 кв. метров, а также автомобиль «Лексус 460».