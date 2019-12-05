Верховный суд Кыргызской Республики оставил в силе решение о пожизненном заключении Азимжана Аскарова, однако смягчил наказание по некоторым статьям.

В Верховном суде рассмотрели кассационную жалобу адвоката Валерьяна Вахитова, представляющего интересы пожизненно осужденного правозащитника Азимжана Аскарова.

Суд частично удовлетворил жалобу юриста — по словам Вахитова, был снижен срок по статье «Массовые беспорядки», статья «Убийство на межнациональной почве» переквалифицирована на просто «Убийство», по отдельным эпизодам применена декриминализация. Однако пожизненный срок по основному делу остается.

Ранее Аскаров жаловался на «издевательства» со стороны начальника колонии и жаловался, что ему не дают видеться с семьей.

Amnesty International осудила решение кыргызских судов оставлять с силе пожизненный приговор Аскарова. А комитет ООН по правам человека рекомендовал пересмотреть дело Аскарова и освободить его из заключения ещё в 2016 году. Тогда прокуроры заявили, что дела пожизненно осужденных не подлежат пересмотру.

Кто такой Аскаров

Азимжан Аскаров — правозащитник с юга Кыргызстана, который стал известен своими расследованиями пыток со стороны милиции. Основал правозащитную организацию «Воздух», которую возглавлял в течении 15 лет.

Его задержали 15 июня 2010 года во время межэтнического конфликта на юге Кыргызстана — правозащитника обвинили в «организации массовых беспорядков», «разжигании межнациональной розни» и «соучастии в убийстве милиционера». 15 сентября 2010 года суд приговорил Аскарова к пожизненному заключению, но он не признал своей вины.

Защита Аскарова неоднократно заявляла, что обвинения в адрес правозащитника — необоснованные. Свидетели утверждали, что Аскаров не присутствовал на месте событий. Его адвокаты утверждали, что в отношении правозащитника применяются пытки, а расследование дела идет с грубыми процессуальными нарушениями.

На текстом работала студентка школы «Kloop» Адеим Убакеева

Редакторка: Айжамал Джаманкулова