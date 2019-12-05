Ночью 3 декабря радио «Азаттык», OCCRP и Kloop выпустили еще два материала, входящих в масштабное журналистское расследование о коррупции, контрабанде и более 700 миллионах долларов, незаконно выведенных из Кыргызстана.

Журналисты связали октябрьские убийства бизнесменов с Айэркеном Саймаити — убитые Хуфур Абдурахеман и Хусан Керимов оказались его курьером и «коллектором».

Утром информацию о связи Абдурахемана с Саймаити поспешило опровергнуть МВД. Ведомство утверждало, что у него нет данных о том, что убитый в октябре глава кафе «Мадина» и убитый в ноябре Саймаити связаны. Сам Саймаити перед смертью успел рассказать журналистам о том, что Абдурахеман был «коллектором», который регулярно собирал сбережения других торговцев для перевозки за границу. А Хусан Керимов курьером. Именно смерть Керимова, тело которого нашли в багажнике его же автомобиля в бишкекском аэропорту, побудили Саймаити передать журналистам множество важных документов.

МВД не отрицает, что Керимов может быть курьером Саймаити — ранее милиция сообщала, что мужчина занимался доставкой «бандеролей».

В новой части расследования рассказывалось и о том, как курьеры вывозили деньги за границу в чемоданах, в том числе давались показания пограничников и бывшего сотрудника таможни, которые это подтверждали.

В расследовании бывший начальник Службы собственной безопасности в «Манасе» Самат Исабеков рассказал, что курьеры еженедельно провозили контрабандой 30-40 миллионов долларов в один только Китай.

«Я слышал, что за каждый миллион [чиновники] брали 2000 долларов. Я точно знаю, что таможня забирала себе 1000 долларов из этой суммы», — сказал он журналистам. Таможня утверждает, что он «якобы вводит в заблуждение общественность». Кроме того ГТС настаивает, что не обязательно декларировать сумму менее 10 000 долларов США, а уплата каких-либо таможенных платежей таможенным законодательством ЕАЭС не предусмотрена. Получить комментарий о том, как законодательство ЕАЭС касается вывода огромных денежных сумм в Турцию и Китай, пока не удалось.

Финразведка и Финполиция были недоступны для комментариев. Тем не менее ранее Финпол подтверждал то, что Саймаити не один незаконно вывозил деньги из Кыргызстана. Ведомство сообщала, что в операции принимали участие восемь человек — а Саймаити рассказывал журналистам о налаженной сети курьеров.