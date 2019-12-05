Госпогранслужба сообщила Kloop.kg, что информаторы расследования о «теневых курьерах» — майор Айбек Камчыбеков и старший лейтенант Марлис Осмонбеков — объявлены в розыск.

Будучи на службе в аэропорту «Манас», Камчыбеков и Осмонбеков выявили несколько перевозчиков денег, которые, по их мнению, работали, под покровительством Райымбека Матраимова, бывшего замглавы кыргызской таможни.

Пограничников отстранили от должности после того, как на открытой фейсбук-странице в июне этого года выложили фотографии паспортов и таможенных деклараций предполагаемых курьеров.

«[…] По фактам их причастности к распространению персональных данных были отстранены от исполнения служебных обязанностей», — сообщает Погранслужба. Но информаторы отрицают, что публиковали снимки курьеров.

Сейчас, по данным Военной прокуратуры, по делу военнослужащих проходит досудебное производство.

Камчыбеков с Осмонбековым рассказывали журналистам о встрече со следователем из Военной прокуратуры. По их словам, он обвинил их в распространении снимков и ясно дал понять, что приказ о давлении на них поступил сверху. Офицерам пришлось покинуть страну — за это на них возбудили еще одно уголовное дело, обвинив в дезертирстве.