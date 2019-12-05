Телеканал ЭлТР не показал сюжет о расследовании «Азаттыка» «Көмүскө акча ташыгандар кербени» («Теневые курьеры. Как миллионы долларов наличными вывозят из Кыргызстана») в эфире, хотя между двумя СМИ заключен договор. По договору телеканал должен транслировать 30-минутные программы «Азаттыка».

Программа «Азаттыка» должна была выйти в эфире телеканала в 20:00 4 декабря.

Гендиректор ЭлТР Айбек Мусаев объяснил отказ канала от показа тем, что руководство канала признало расследование односторонним.

«Все официально, сделано односторонне. […] Сейчас ведется следствие, мы не можем это давать [в эфир]. Это мое личное мнение. У нас есть коллективная форма. Они рассмотрели и признали (расследование) односторонним», – ответил он «Азаттыку».



Расследование «Азаттыка»: «Теневые курьеры. Как миллионы долларов наличными вывозят из Кыргызстана»

В сюжете «Азаттыка» рассказывается о том, как «теневые курьеры» вывозили деньги из Кыргызстана под руководством Айеркена Саймаити, подкупая сотрудников аэропорта «Манас».