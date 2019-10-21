Осужденный на пожизненный срок правозащитник Азимжан Аскаров пожаловался на «издевательства» со стороны начальника исправительной колонии № 19 Н.Труспекова.

Он направил свое письмо в международные организации по защите прав человека — представителю Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, представительству Европейского союза в Кыргызстане и Центру ОБСЕ в Бишкеке.

Аскаров обвинил Труспекова в «неправомерных действиях» и заявил, что он препятствует свиданиям с членами его семьи.

«Мои внуки кричали и плакали, они хотели обнять. Я не выдержал и намеревался сломать стекло, чтобы обнять внуков. Меня силой задержали надзиратели. В итоге мне разрешили общаться со своими близкими только через железную решетку», — рассказал правозащитник.

Он также пожаловался на незаконное определение в штрафной изолятор и игнорирование требований о выплате пенсии, гарантированной заключенным законом.

«Хочу напомнить обязательства Кыргызстана по международному праву. Государство является участником целого ряда ключевых договоров ООН в сфере прав человека, в частности Международного пакта о гражданских и политических правах. Но в течение многих лет страна далека от выполнения своих обязательств», — заявил Аскаров.

На момент публикации материала, пресс-служба ГСИН оказалась недоступной для комментариев.

По его словам, нарушаются не только его права, но и других заключенных.

Азимжан Аскаров — этнический узбек, правозащитник с юга Кыргызстана, который стал известен своими расследования пыток со стороны милиции. В течение 15 лет он возглавлял правозащитную организацию «Воздух».

Его задержали 15 июня 2010 года во время межэтнического конфликта на юге Кыргызстана. Суд приговорил Аскарова к пожизненному заключению, но сам правозащитник не признал своей вины. Вместе с ним были осуждены еще восемь человек.

Защита Аскарова неоднократно заявляла, что обвинения в адрес правозащитника — необоснованные. Свидетели утверждали, что Аскаров не присутствовал на месте событий. Его адвокаты неоднократно утверждали, что в отношении правозащитника применяются пытки, а расследование дела идет с грубыми процессуальными нарушениями.

В апреле 2016 года Комитет ООН по правам человека призвал власти Кыргызстана пересмотреть дело правозащитника и освободить его из заключения. Рекомендация была частично выполнена, но Чуйский областной суд оставил в силе пожизненный срок.

Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хуссей после этого заявил, что пожизненный приговор Чуйского областного суда в отношении правозащитника Азимжана Аскарова «прямо противоположен решению Комитета ООН по правам человека».