Замруководителя аппарата правительства отстранили от должности — его обвинили в вымогательстве $50 тысяч

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев отстранил от должности заместителя руководителя аппарата правительства Бакыта Калмуратова.

«В связи прозвучавшими в ходе разбирательств обвинениями в адрес Калмуратова правоохранительные органы должны обеспечить справедливое и объективное расследование», — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Ранее издание Kaktus Media сообщило, что Калмуратова и зампредседателя ГСБЭП Эмиля Жамгырчиева обвинили в вымогательстве 50 тысяч долларов.

По данным журналистов, предприниматель Эмир Эмилканов договорился со своим партнером о ввозе из Китая 80 тонн утиного филе. Однако после того, как мясо привезли в Кыргызстан, сотрудники ГСБЭП объявили груз «контрабандой» и начали разыскивать Эмилканова.

Тот обратился к Калмуратову, который якобы «пообещал помочь» за вознаграждение через замглавы финполиции Жамгырчиева.

«На встрече Калмуратов потребовал $50 тысяч для Жамгырчиева, иначе угрожал отправить в тюрьму. Я встретился со своим другом, и мы приняли решение заплатить. Деньги я повез в кабинет Калмуратова, отдал ему пакет с деньгами, который был передан Эмилю Жамгырчиеву», — написал бизнесмен в своем заявлении.

Он также заявил, что его осудили на пять лет условно, несмотря на деньги, которые он передал чиновникам. Кроме того, контрабандное утиное филе ему не вернули.

В пресс-службе финпола «Клоопу» заявили, что замглавы ведомства не причастен к обвинению о вымогательстве.

«Это неправда. Это абсурдная информация, которая не подкреплена ничем. Нет никаких фактов, это абсурд и ложь», — сказали в финполе.

Калмуратов работает в аппарате правительства с 2017 года, в мае 2019 года он занял пост заместителя руководителя. Жамгырчиев начал свою карьеру в ГСБЭП в 2014 году, в 2018 году чиновник занял пост замначальника управления.