Внеплановый экзамен для водителей прошел с 9 по 11 октября, в нем приняли участие более 340 водителей автобусов.

По результатам аттестации, 188 человек не набрали нужный балл, а 24 водителя не пришли на экзамен «по уважительной причине». Тем, кто не смог сдать тест с первого раза, получили возможность сдать экзамен еще раз. Второй тест провели 15 и 16 октября — его успешно сдали все водители автобусов.

Автобусов и троллейбусов, которым отдают предпочтения во многих городах, не достаточно для миллиона бишкекчан. Сейчас в городе действуют всего 13 автобусных и 11 троллейбусных маршрутов. Каждый день на дороги выходят около 140 автобусов и 135 троллейбусов.

Весной мэрия завезла 60 новых автобусов, а сейчас ведет переговоры с Турцией, откуда в ближайшее время, возможно, привезут 500 автобусов. Ещё 12 автобусов были привезены в июле частной компанией. При этом, количество автобусов на линиях практически не растет, потому что новые единицы транспорта зачастую заменяют старые.

Однако даже с новыми автобусами не все так гладко — некоторые маршруты идут по улицам, где нет остановок, а сам транспорт не приспособлен для родителей с колясками и людей с инвалидностью.