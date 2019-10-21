Журналист и член политсовета Социал-демократической партии Кыргызстана (СДПК) Мирбек Айтикеев дал интервью изданию vesti.kg, в котором заявил, что находится с семьей «в безопасном месте» в одной из стран Европы.

По его словам, он принял решение покинуть Кыргызстан после того, как 9 августа силовики задержали других сторонников бывшего президента Алмазбека Атамбаева — Алгу Кылычева и Амантура Жамгырчиева.

«Я понял, что я под угрозой ареста […] Также мои знакомые, которые работают в “органах”, мне намекали, что примут меры в отношении меня. После чего я поговорил со своей семьей, и было решено пока находиться в безопасном месте», — сказал Айтикеев.

Он добавил, что милиционеры «неоднократно» допрашивали его семью и друзей после конфликта в Кой-Таше.

«В течение двух месяцев я не выходил на связь с матерью, женой и не мог видеться с моей маленькой дочерью […] Только через два месяца я смог встретиться с ними», — сказал Айтикеев.

По его словам, никто из сторонников по партии не помогал ему скрыться, потому что в это время их допрашивали, некоторых уже взяли под арест.

«Мне помогли люди, которые не имели отношения ни к оппозиции, ни к власти. Это известные люди, имена которых я не хотел бы называть. Очень им благодарен», — сказал Айтикеев.

Издание «Азаттык» 17 октября со ссылкой на собственные источники сообщило, что Мирбек Айтикеев находится в Швеции вместе с семьей. Он был активном сторонником Атамбаева и вел он вел прямые трансляции во время штурма резиденции бывшего президента, который проходил 7 августа.

Сейчас Атамбаев находится под арестом в СИЗО ГКНБ, против него выдвинуты несколько обвинений. Также власти арестовали и других его соратников, среди которых бывший глава президентской администрации Фарид Ниязов, а двое депутатов парламента Асель Кодуранова и Ирина Карамушкина находятся под домашним арестом.