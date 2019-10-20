Мэрия Бишкека сообщила, что подозреваемый в захвате муниципального участка в жилмассиве Калыс-Ордо водворен на два месяца в СИЗО-1. Начато досудебное производство.

Мэрия рассказала о попытке самозахвата территории в семь гектаров 15 октября. Муниципалитет утверждал, что в попытке захвата участвовали 100 человек. В тот же день милиция задержала 23 человек — их отпустили после допроса и профилактической беседы.

После инцидента глава управления землепользования обратился в РОВД Первомайского района, требуя принять меры против участников захвата. Городские власти ранее объявили о моратории на выдачу земель гражданам под строительство.