Правоохранители допросили и отпустили 23 человек, задержанных за попытку захвата земельного участка в жилмассиве Калыс-Ордо 16 октября.

По данным пресс-службы ГУВД Бишкека, 23 задержанных допросили в качестве свидетелей и провели с ними профилактическую беседу. Начато досудебное производство по статье «Самовольный захват чужого земельного участка».

«В настоящее время продолжаются следственные действия для установления организаторов по захвату муниципального земельного участка», – сообщили в ГУВД.

Ранее пресс-служба мэрии сообщила, что около 100 человек днем 15 октября попытались захватить земельный участок площадью в семь гектаров в жилмассиве Калыс-Ордо.

На место инцидента выехали сотрудники управления землепользования и строительства (УЗС) и милиционеры, однако им не удалось объяснить мужчинами, которые пытались захватить землю, что их действия незаконны.

Городские власти ранее объявили о моратории на выдачу земель гражданам под строительство.