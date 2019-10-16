Комиссия по делам религий проверяет высказывания Арстана Алая — он объявил себя богом

Депутат Улугбек Ормонов 16 октября поднял вопрос о высказываниях общественного деятеля Арстанбека Абдылдаева (Арстан Алай), который объявил себя богом. В это время депутаты обсуждали закон «О свободе вероисповедания и религиозных организациях».

«Почему они [тенгрианцы] кричат: “я бог”, “я тенгрианец”? Какое наказание они получат? Кто ответит?», — сказал депутат Ормонов.

Глава Госкомиссии по делам религий Зайырбек Эргешов сообщил, что слова Алая, который назвал себя богом, отправлены на экспертизу.

«На экспертизу отправлены материалы по отношению к человеку, который назвал себя Богом. Другие его высказывания также проверяются. По итогам экспертизы будут предприняты меры», — сказал Эргешов.

Замначальника МВД Мирлан Каниметов ответил, что такие призывы нельзя подвести под статью о разжигании межнациональной розни или экстремизма.

«Пока нет экспертизы по этому вопросу. Не можем привлечь к ответственности», — сказал он.

Арстан Алай — тенгрианец. Тенгрианство — комплекс верований древних тюрков и монголов, связанным с обожествлением неба. Последователи движения неоднократно требовали от властей страны признать тенгрианство религией, но этого не произошло.

Он объявил себя богом 30 августа на пресс-конференции в Бишкеке. По словам Алая, вселенная назначила его президентом Кыргызстана в 2020 году.

Автор: Элдияр Бакиров.