Суд рассмотрит дело о незаконном освобождении Батукаева в закрытом режиме

Адвокат бывшего президента и одного из главных обвиняемых по этому делу Алмазбека Атамбаева Замир Жоошев сообщил, что Первомайский райсуд вынес такое решение 16 октября.

«Дело по Азизу Батукаеву будет рассматриваться судом в закрытом режиме, то есть никого не пустят. Что скрывают от общественности?» — задался вопросом адвокат.

В интервью «Азаттыку» Жоошев заявил, что первое заседание по существу дела пройдет 15 ноября в Первомайском райсуде.

«На самом деле ничего секретного в материалах дела нет. Я считаю, что один из томов засекретили, чтобы весь процесс провести в закрытом режиме, чтобы представить общественности все так, будто во всех материалах есть доказательства вины обвиняемых», — заявил он.

Ранее суд отказал в рассекречивании 27 тома уголовного дела, где содержатся протоколы очных ставок между Атамбаевым и бывшим вице-премьер-министром Шамилем Атахановым и экс-генпрокурором Аидой Саляновой.

Защита обжалует решение о закрытом судебном процессе в Бишкекском горсуде.

Дело Батукаева

Власти Кыргызстана возобновили следствие о незаконном освобождении Батукаева весной 2019 года. Криминального авторитета освободили в 2013 году на основании справки о лейкозе. Затем выяснилось, что медицинский документ оказался поддельным.

Расследование дела Батукаева стало одним из поводов для лишения Атамбаева статуса экс-президента, неприкосновенности и других привилегий.

По делу также проходят и другие чиновники, среди которых экс-глава Госслужбы исполнения наказаний и действующий депутат Зарылбек Рысалиев, бывший генпрокурор Аида Салянова, экс-глава Минздрава Динара Сагынбаева, а также бывший вице-премьер-министр Шамиль Атаханов.

МВД трижды вызывало Атамбаева на допрос по делу об освобождении Батукаева, однако он проигнорировал все три вызова на встречу со следователем.

В результате в начале августа силовики силой задержали Атамбаева — он сдался после двух дней сопротивления в собственном доме в селе Кой-Таш. При спецоперации погиб один боец спецназа. Сам Атамбаев находится под арестом в СИЗО Госкомитета нацбезопасности.