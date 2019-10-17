Начальник районного управления градостроительства и архитектуры Кара-Суу Марат Шарипов покинул пост по собственному желанию. Более 60 сотрудников ведомства обвинили его в «безосновательных денежных сборах» и 15 октября вышли на забастовку.

Государственное агентство архитектуры и строительства сообщило изданию Kаktus Media, что комиссия «не выявила коррупционных элементов и необоснованных сборов средства» со стороны Шарипова.

По словам сотрудников управления, еще в июне они отправили обращение, с жалобами на руководство в районную администрацию. Госстрой рассматривал его в течении пяти месяцев, но в итоге к работе вернулось начальство, на которое прежде жаловались сотрудники.

Комиссия Госстроя продолжает разбирательство по этому делу.