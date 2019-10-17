Одной цитатой: Икрамов назвал депутатов истинными патриотами, которые идут в парламент не из-за денег

«У Жогорку Кенеша нет бюджета. Мы пошли на многие сокращения. В Жогорку Кенеш приходят истинные патриоты. Многие могут подумать иначе, что [депутаты] делают на этом деньги. Здесь работают те, кто болеют за свою родину. У нас есть священная трибуна, с которой мы доносим голос народа до правительства. Если в правительстве коррупция, только мы — депутаты говорим об этом. Есть священная трибуна, с которой мы говорим от имени народа».

Ранее парламентарий Кожобек Рыспаев заявлял, что Жогорку Кенеше страны сидит «элита кыргызского народа».

Несмотря на заявление Икрамова о сокращении бюджета парламента, средняя зарплата депутатов выше, чем у других бюджетных работников. К примеру, на 2018 год средняя зарплата депутата составила 30 тысяч сомов. Согласно данным Нацстаткома, средняя зарплата в Кыргызстане составляет около 16 тысяч сомов.

Кроме зарплаты депутаты получают другие блага — например, раз в год парламентарии получают 40 тысяч на зимние заготовки — консервирование овощей и варенье. Еще 40 тысяч сомов каждый месяц депутатам выплачивают на «текущие нужды».

Кто такой Тазабек Икрамов

Тазабек Икрамов пришел в парламент после выборов 2015 года от партии «Онугуу — Прогресс» после работы советником генерального директора Госдирекции по восстановлению и развитию Оша и Джалал-Абада. До этого он занимался индивидуальным предпринимательством.

С Икрамовым связано несколько скандалов. В декабре 2018 года он получил значок «отличника образования», хотя работал преподавателем физкультуры всего два года. Это вызвало скандал, потому что для получения такого звания нужно иметь большой стаж работы в сфере образования. Икрамов заявил, что получил значок за «развитие молодых спортсменов в Джалал-Абаде».



В марте этого же года депутат заявил, что депутатам нужно вернуть спецномера для автомобилей, чтобы для них в дороге «не было преград» и люди знали, что приехал депутат, «за которого они голосовали».