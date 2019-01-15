Тазабек Икрамов. Фото: Пресс-служба Жогорку Кенеша

В конце декабря 2018 года депутат парламента Тазабек Икрамов получил значок «отличника образования», который обычно выдают за долгие годы преподавания — обычно более 20 лет.

Кыргызские СМИ написали про это только недавно, когда Икрамов сам опубликовал об этом пост в инстаграме — на фотографии изображено, как депутат получает значок с удостоверением от замминистра образования.

Весь опыт Икрамова в образовании — это два года работы физруком в конце 90-х. Конечно же, это вызвало негативную реакцию в соцсетях — пользователей оскорбило то, что депутат получил такой высокий статус за столь малый стаж.

Так можно?

Да.

В пресс-службе минобраза пояснили, что значок «отличника» присуждается не только за преподавание, но и за «вклад в воспитание подрастающего поколения и укрепление учебно-материальной базы» — это может быть покупка компьютеров школе или любая другая материальная помощь.

«Это может быть не только за преподавание, но также [за] успех в воспитании молодежи в целом», — сказали в министерстве.

Таким образом, значок «отличника образования» могут получить не только учителя, отдавшие своей профессии десятки лет, но и госслужащие, депутаты или бизнесмены.

Например, как и Икрамов «отличником образования» считается нынешний статс-секретарь Госслужбы интеллектуальной собственности Талант Конокбаев — в его биографии вообще нет упоминаний о преподавательском опыте.

Примечание: в абзаце выше была неправильно указана должность Таланта Конокбаева. Сейчас ошибка исправлена, приносим свои извинения!

Депутат, спортсмен и меценат

Сам Икрамов сказал журналистке «Клоопа», что получил значок за свой вклад в развитие молодых спортсменов в Джалал-Абаде.

«В Джалал-Абаде есть спортшкола, там есть спортсмены — они сами скажут. Я спортзал построил в Джалал-Абаде, и каждый год провожу там международный турнир. Я, конечно, все оплачиваю, а кто еще будет это делать?» — сказал депутат.

Икрамов проработал два года учителем физкультуры в филиале Кыргызского госинститута физкультуры и спорта в Джалал-Абадской области.

Затем он занялся предпринимательством, а в 2015 году стал депутатом парламента от фракции «Онугуу-Прогресс».

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