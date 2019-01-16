Посол в России — Аликбек Джекшенкулов

Пустующее место посла в России занял Аликбек Джекшенкулов. Для него это не дебют — при президентстве Аскара Акаева он был послом в Австрии. Позднее, при власти Курманбека Бакиева, Джекшенкулов возглавил МИД. После этого он успел поработать директором международного агентства по развитию и политике, а потом ушел в оппозицию к Бакиеву.