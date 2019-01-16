Президент Сооронбай Жээнбеков назначил новых послов в четырех стратегически значимых для Кыргызстана странах — в России, Китае, Южной Корее и США. Объясняем максимально коротко, кто эти люди.
Жээнбеков подписал указы о назначении новых послов 15 января.
Посол в США — Болот Отунбаев
Послом Кыргызстана в США стал брат экс-президента Кыргызстана Розы Отунбаевой Болот Отунбаев. Ради этой должности он покинул пост посла в России, Армении, Финляндии, Дании, Норвегии и Швеции. Отунбаев начал свою карьеру в МИДе в 1998 году — тогда он стал первым секретарем посла в России.
Посол в России — Аликбек Джекшенкулов
Пустующее место посла в России занял Аликбек Джекшенкулов. Для него это не дебют — при президентстве Аскара Акаева он был послом в Австрии. Позднее, при власти Курманбека Бакиева, Джекшенкулов возглавил МИД. После этого он успел поработать директором международного агентства по развитию и политике, а потом ушел в оппозицию к Бакиеву.
Посол в Китае — Канайым Бактыгулова
Послом Кыргызстана в Китае стала Канайым Бактыгулова — она уже занимала эту должность с 2013 по 2017 годы. Бактыгулова начала работать в МИДе в 1996 году, занимала разные должности, а в 2012 году стала советником министра иностранных дел.
Посол в Южной Корее — Динара Кемелова
Эту должность заняла Динара Кемелова — раньше она была заместителем министра иностранных дел. Кемелова начала работать в МИДе в 1993 году секретарем одного из отделов, в 2010 году возглавила департамент международного экономического сотрудничества.