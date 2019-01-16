Теперь поступить в вуз в Кыргызстане проще, если вы знаете кыргызский язык. Это как?

С 1 марта 2019 года абитуриенты Кыргызстана смогут пройти тест на знание кыргызского языка. Это можно будет сделать на сайте Кыргызтеста. После сдачи теста абитуриент получит сертификат о своем уровне кыргызского языка. Этот документ может помочь ему поступить в университет. До 18 февраля минобразования решит, будет ли тестирование платным или нет.

Каким образом?

Теперь кыргызские вузы будут отдавать предпочтение абитуриенту, который знает кыргызский язык хотя бы на базовом уровне — но только если у двух поступающих будет одинаковое количество баллов за общереспубликанское тестирование (ОРТ).

То есть, если вы не знаете кыргызский и набрали на ОРТ, к примеру, 211 баллов, можно не бояться, что бюджетное место вместо вас достанется тому абитуриенту, который набрал 210 баллов, но знает кыргызский.

Если же на одно место будут претендовать два абитуриента, у которых одинаковые баллы и есть сертификаты о знании кыргызского, приемная комиссия будет учитывать, как они сдали предметные тесты — в зависимости от факультета, на котором будет учиться студент.

Пресс-секретарь минобраза Марина Гречанная объясняет, что приоритет для абитуриентов со знанием кыргызского коснется в первую очередь распределения бюджетных мест.

«Распределение на контрактные места будет на усмотрении [приемной] комиссии», — сказала она и добавила, что нововведения касаются в основном государственных университетов.

На каком уровне нужно знать кыргызский, чтобы было больше шансов на поступление?

Это зависит от того, в какой школе учился абитуриент — в русскоязычной или в кыргызоязычной.

От выпускников русскоязычных школ будут требовать уровня А2 — он предполагает знание от 1300 до 1500 слов кыргызского языка.

Для выпускников кыргызоязычных школ требование жестче — уровень В1. На нем необходимо знать около 3000 слов.

Что еще может помочь поступить в вуз?

Гречанная объясняет, что помочь в поступлении может не только знание кыргызского языка. Если абитуриент был призером или победителем международной олимпиады, он имеет право учиться на льготной основе — несмотря на результаты ОРТ.

Она добавила, что это будет касаться абсолютно всех абитуриентов, несмотря на этническую принадлежность. Однако если потенциальный студент был призером или победителем международной олимпиады, то у него есть право на учебу на льготной основе, несмотря на результаты ОРТ.