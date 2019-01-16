В Оше уже полгода не открывают новую больницу. Ее построили на китайский грант в 1,8 млрд сомов

В Оше появилась новая 150-местная больница. На ее строительство потратили больше 1,8 млрд китайского гранта. Власти обещали открыть больницу еще летом, но этого до сих пор не произошло. Разбираемся, почему.

В октябре 2016 года в ошском микрорайоне Ак-Тилек начали строить новую больницу на деньги, выделенные Китаем — размер гранта превысил 1,8 млрд сомов (181 миллион юаней).

В начале строительства минздрав собирался закончить его к маю 2018 года. Позже главный инженер проекта Джан Йен Вэй говорил, что больницу должны сдать в эксплуатацию в июле. Строительство здания больницы действительно закончили летом, но клинику до сих пор не открыли.

Пресс-секретарь ошской мэрии Азамат Абсаттаров рассказал, что больница откроется после того, как поставят ограждение больницы и закончат озеленять территорию — посадят деревья.

«Больница уже готова. Электричество, отопительная система — все работает. Фундамент забора уже залили, теперь устанавливается сетка. Затем сажаются деревья, ведется работа по благоустройству», — объяснил он.

Абсаттаров добавил, что, хотя Китай и профинансировал строительство больницы, ограждение мэрия строит на собственные деньги — на него выделили 2,7 млн сомов. Озеленением занимается руководство больницы.

В ошской мэрии обещают открыть клинику уже в конце января.

Она состоит из трех этажей и может ежедневно принимать около 200 пациентов, еще примерно 150 человек могут одновременно проходить в ней стационарное лечение. В больнице три отделения: административное, амбулаторное и стационарное.

Это первая больница, которую построили в Оше после обретения независимости.

Редактор: Элвира Султанмурат кызы

Перевод: Айсымбат Токоева