Депутат Тазабек Икрамов на заседании парламента 29 марта предложил вернуть народным избранникам государственные автомобильные KG-номера.

В интервью Kloop.kg он пояснил, что KG-номер нужен для встреч с избирателями и на официальных визитах, когда дорогу оцепляет милиция.

«Бывает так, что иногда проходят большие мероприятия и собрания, туда простые машины не пускают, а если будут KG-номера, то туда могут попасть даже главы айыльных округов, а депутат Жогорку Кенеша с машиной не может попасть», — сказал Икрамов.

На заседании парламента он также отметил, что члены правительства должны ездить на автомобилях с обычными госномерами.

Однако власти Кыргызстана отказались от спецномеров серии KG для всех госслужащих еще в конце 2015 года. По данным ГРС, все KG-номера были уничтожены весной 2016 года.