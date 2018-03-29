Атамбаев построил дачу в госрезиденции за 89 млн сомов

Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев построил дом на территории государственной резиденции «Ала-Арча» за 89,3 млн сомов. В Управлении делами президента сообщили, что из бюджета деньги на строительство дачи не выделялись.

В управделами президента сообщили, что Атамбаев построил дачу на территории госрезиденции «Ала-Арча».

Как пояснили в пресс-службе управления, согласно закону, экс-президенту в пожизненное пользование предоставляется одна из государственных дач на территории госрезиденции. Однако из-за того что в «Ала-Арче» не было свободных госдач, власти приняли решение о строительстве нового здания.

«Государственная дача №17 построена за счет внебюджетных средств, из республиканского бюджета средств не выделялось», — говорится в сообщении пресс-службы управделами.

По ее данным, одноэтажный дом и его благоустройство, а также гараж на две машины стоят 89,3 млн сомов. Атамбаев выделил на строительные работы 77,8 млн сомов из собственных средств.

Откуда взялись еще 11,5 млн сомов, в управделами президента пока не уточнили, однако добавили, что это внебюджетные средства.

Общая площадь объекта — 301,8 квадратных метра, при этом жилая площадь составляет 141,6 квадратных метра. Дом состоит из гостиной, двух спален и кабинета.

«Сейчас на вышеуказанной даче проживает экс-президент вместе с семьей», — говорится в сообщении.

В управделами президента уточнили, что дача Атамбаева — это госсобственность, которую нельзя приватизировать.

Кроме дачи в госрезиденции Атамбаев строит дом в селе Кой-Таш на окраине Бишкека. Тогда Атамбаев заявлял, что купил землю в селе на свои деньги у нынешнего мэра Бишкека Албека Ибраимова.

«Я — человек, думаю, что у меня есть право строить дом на земле моих предков на свои свои деньги. Я ни у кого их не украл, я не мародер. Я открыл свою фирму еще в 1989 году. Я специально строю дом там, ведь я учился в этом селе», — заявлял тогда Атамбаев.

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